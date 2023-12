L'Its agroalimentare di Imperia "gemma" nuovi istituti in tutta la Liguria

“ Lo straordinario lavoro che stiamo facendo con gli Its ci viene ufficialmente riconosciuto a livello ministeriale. Oltre il 90% degli iscritti ai percorsi proposti in Liguria risultano impiegati. 10 percorsi su 11 analizzati sono stati ritenuti meritevoli di premialità, un risultato che solo la nostra regione è riuscita a raggiungere e che è testimonianza diretta dell’altissimo livello di ciò che viene offerto gratuitamente ”.

Lo dichiarano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola nel commentare lo stanziamento di 1,8 milioni di euro da parte del ministero dell'Istruzione e del Merito per i corsi Its proposti al 31 dicembre 2021.

A questi si è aggiunto anche l'Its di Imperia dedicato all'Agroalimentare a proposito del quale l'assessore Scajola dice: "Grazie ai nuovi percorsi proposti a Imperia e a Santa Margherita Ligure puntiamo a migliorare ancora i nostri ottimi risultati che ci pongono come leader nazionali del settore. Sono certo che anche gli Its di nuova costituzione risulteranno eccellenti e i primi dati che abbiamo a disposizione lo stanno confermando. Puntiamo molto sull'agroalimentare per dare impiego, ma anche per formare professionisti del settore che possano valorizzare sempre di più i prodotti unici del territorio ponentino".