Realizzazione bouquet per il festival con in palio un weekend a Sanremo, la viva protesta di una fiorista locale

"Buongiorno,

Sono una fiorista della zona di Sanremo e quest'anno avrei voluto partecipare al concorso che si tiene tutti gli anni per la realizzazione dei bouquet per il festival, ma ecco che esce il regolamento, lo leggo e mi accorgo che il primo premio è un weekend a Sanremo e la collaborazione per la realizzazione dei bouquet. Mi chiedo, non era più semplice allora scrivere direttamente 'sono esclusi i fioristi della zona?????'.