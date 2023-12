Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 10 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

Pino Strabioli in un omaggio a Paolo Poli all'ex chiesa Anglicana di Bordighera

DOMENICA 10 DICEMBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

10.00.24.00. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)

10.00-18.00. Mostra ‘Visioni d’arte tra storia e contemporaneità’ con opere realizzate dagli artisti Maurizio Melis Roman e Paolo Lorenzo Parisi. A cura di Anna Maria Ferrari. Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00. Presentazione con firma copie del libro ‘Sogni acidi, giorni basici’ del sanremese Aldo Viano con prefazione curata da Alberto Guglielmi Manzoni. Libreria UBIK Sanremo Libri in via Roma



10.30. ‘Doni dalla Pigna’, ultimo di tre giorni di laboratori ed eventi speciali nel centro storico di Sanremo dedicate a grandi e piccini con esposizioni, set fotografici, laboratori, baby yoga ed esperienze di vario genere (il programma a questo link)

12.00. Ultimo giorno di Regate della 39° edizione del Meeting internazionale del Mediterraneo organizzata dallo Yacht Club Sanremo. Premiazione al termine. Specchio acqueo antistante la città (più info)

15.00. Sfilata musicale del Corpo Bandistico Città di Sanremo. Centro cittadino

15.30-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12, 8 dicembre 10/12-15.30/19)



16.00. Inaugurazione della nuova sede delle Associazioni ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’, ‘Note Libere, Giovane Orchestra della Riviera dei fiori’ e ‘Corpo Bandistico Città di Sanremo’. Villa Zirio, Corso Cavallotti 51

IMPERIA

10.30. Per Aspettando il Natale nei Musei di Imperia, a Villa Grock il suo circo di pietra coinvolgerà i bambini nella creazione di decorazioni ispirate al mondo circense (per bambini dai 5 agli 11 anni, 4 euro ingresso e 4 euro per l’attività). Villa Grock, via Fanny Roncati, su prenotazione scrivendo a museiimperia@solidarietaelavoro.it

14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



17.00.(ANNULLATO) Per la rassegna ‘Autunno in Teatro’, spettacolo dal titolo ‘Uluç Alì. L’Ultimo grande Corsaro’ di Federico Garcia Lorca (12 euro). Lo Spazio Vuoto, via Bonfante, info e prenotazioni 329 7433720

21.15. ‘Una forma di magia. Pensieri sull'arte’: spettacolo con riflessioni sull'arte del genio creativo di Pablo Picasso tra jazz, rock, musica colta, libera improvvisazione con Viola Sartoretto e Paolo D'Aloisio al sax. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 320 212 7561

VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’. Oratorio dei Neri, fino a fine gennaio (premiazione il 6 gennaio)

VALLECROSIA

9.00-18.00. ‘Narrazioni, passi e tarocchi con Calvino’: ultimo giorno della mostra dedicata allo scrittore Italo Calvino per permettere ai più piccoli di entrare attraverso la narrazione con immagini e racconti nel magico mondo calviniano. A cura di Sara Tonegutti. Piazzetta Erio Tripodi



15.00-19.00. Villaggio di Natale con animazione degli elfi e degli aiutanti di Babbo Natale con baby dance musica e giochi per i più piccoli. Oratorio Don Bosco

BORDIGHERA



8.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico, fino al 24 dicembre

8.00-20.00. Mercatini di Natale nel Centro storico



11.00 & 15.30. Due visita guidate in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

16.00-19.30. La Via dei Presepi in Piazza del Popolo nel Centro storico

18.00. ‘Sempre fiori mai un fioraio!’: spettacolo omaggio ad un maestro del teatro italiano come Paolo Poli (1929 -2016) a cura di Pino Strabioli, volto popolare della Rai (20 euro). Ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, prenotazioni tramite messaggio whatsapp al 393 8753637

20.00. Per ‘Ponente Film Festival’ (18ª edizione della Rassegna cinematografica dedicata all’Uomo, alla Natura e alla Terra), proiezione film ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’. Sala Liberty del cinema Olimpia, fino al 15 dicembre (il programma)



OSPEDALETTI

17.00. ‘Musica e parole....pensando a Fabrizio De André’: concerto musicale con i ‘Franziskani & Friends’. Sala eventi ‘La Piccola’, ingresso libero

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Fiera storica di Santa Lucia: ritorna il tradizionale appuntamento lungo le vie e piazze di Taggia presso l'area dell’ex mercato coperto + dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 1, gonfiabili gratuiti per il divertimento di tutti i bambini

9.30. ‘Wine Photo Experience e la Viticoltura nel Ponente Ligure’: apertura mostre fotografiche + ambientazione storica (con personaggi che riproducono le attività intorno al mondo vinicolo) + Proiezione 'La viticoltura del Ponente ligure' e immagini ammesse al 1° Wire Photo Experience + cerimonia di premiazione + Rinfresco e degustazione gratuita del vini dei ponente Ligure. Convento di San Domenico

9.00. ‘Taggia e i suoi tesori’: giornata dedicata alla storia del Moscatello di Taggia. Alle 9 e alle 15 visita al vigneto del Moscatello di Taggia + alle 10.30 e alle 16.30 ‘I formaggi delle nostre vallate’ abbinati di Moscatello di Taggia: intervento dei produttori e degustazione (posti limitati max 40 partecipanti). Via Gastaldi 15/B

16.30. Per la rassegna ‘Frequenze: Voci del territorio. I concerti dell'Avvento’, concerto dedicato agli 800 anni del Presepio di Greppio di San Francesco + alle 17.30, Fiaccolata per le vie del borgo per conoscere il centro storico + alle 18.15 ritorno alla Chiesa di San Sebastiano e Fabiano con inaugurazione del Presepio solidale, raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità + distribuzione cioccolata calda. Oratorio dei Santi Sebastiano e Fabiano



SANTO STEFANO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino di Natale e tante attività per intrattenere grandi e piccoli. Centro Città



DIANO MARINA



9.00. Presepe artistico a cura dell'associazione Famia Dianese in piazza Dante, fino al 7 gennaio

CERVO

8.30. ‘Trail del Ciapà’ (5ª edizione): gara di trail running (30 km, 21 km e 9 km) che si svolge nel Parco Comunale del Ciapà e si estende anche nell’entroterra, su sentieri e sterrate di San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi. Partenza dal Campo Sportivo in Val Steria, Strada Steria 47 (info e iscrizioni a questo link)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-19.00. ‘Aspettando il Natale’: Mercatino di collezionismo, hobbisti e opere d’ingegno a cura dell’Associazione La Luna. Piazza Torre Santa Maria

ENTROTERRA



9.00. ‘OrgOlio Liguria weekend’: ultimo giorno di apertura di 36 aziende olivicole della Liguria con l’intento di diffondere la cultura e l’utilizzo dell’olio ‘nuovo’. Queste le città coinvolte in provincia di Imperia: Pietrabruna, Lucinasco, Pompeiana, Borgomaro, Seborga, Chiusavecchia, Taggia, Imperia. Diano San Pietro. Badalucco, Castellaro, Chiusanico, Diano San Pietro (più info)

BAJARDO

10.00. ‘Natale da fiaba intorno al fuoco’: mercatino di Natale con artisti, artigiani, produttori locali, tradizioni e mestieri di una volta + accensione dei falò + esposizione ‘Erbe magiche delle fiabe’ a cura di Marco Damele presso la chiesa di San Rocco + laboratorio di creatività e condivisione con materiali naturali e colori + musica con i ‘Dututt’ + dalle 15 nella Piazza Parrocchiale Vin brulé e panettone per tutti

CARPASIO

10.00. Grande festa dedicata ai più piccini con attrazioni, spettacoli, recite e presepi. Via del Borgo di Carpasio

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

20.45. ‘Dolore sotto chiave’ di Eduardo De Filippo per la regia di Vittorio Capotorto & ‘Alcuni mesi dopo’ con testo e regia di Vittorio Capotorto. Teatro Concordia

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

POMPEIANA

10.00-18.00. ‘Aspettiamo il Natale’: bancarelle di artigiani e commercianti + alle 12.30 degustazione di piatti tipici in tre ristoranti del paese + alle 14.30, la banda di Babbo Natale con gara delle bocce quadrate, favole e fiabe, giochi di prestigio, momenti teatrali per bambini e giochi, distribuzione di frittelle e zucchero filato + gara di torte con premiazione alle 17 nella Sala comunale

PORNASSIO



9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio

SAN BIAGIO DELLA CIMA

16.00-19.00. Per la rassegna ‘D’autunno Francesco -2023’, mostra fotografica ‘Il racconto del paesaggio ligure’ con l’esposizione di foto di Ario Calvini, Matteo Carassale e Umberto Germinale. ‘U Bastu’, nel centro storico, fino al 28 dicembre (venerdì, sabato e domenica), ingresso libero

TRIORA

10.30-12.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

16.30. Pomeriggio all’insegna del cinema e del Natale organizzato dai bambini della scuola elementare Ferraironi e dalle insegnanti con presentazione dei cortometraggi da loro realizzati con il regista sanremese Riccardo Di Gerlando. Centro culturale del paese

FRANCIA

CANNES



15.00 & 18.00. Festival della danza di Cannes 2023 (ultimo giorno): giornate di festa e di incontro, dove saranno raccontati i lavori delle 27 compagnie invitate, ma anche incontri, scambi e riflessioni offerti dai coreografi, danzatori, direttori di compagnia, ricercatori e pedagoghi. Luoghi Vari, fino al 10 dicembre (il programma)



MONACO



9.00. ‘U Giru de Natale’: gara podistica aperta a tutti con un percorso adatto a grandi e piccini. Ritrovo al Porto di Monaco (più info)

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)

11.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)



17.00. ‘La vendetta di domani’: spettacolo teatrale con Sébastien Thiery’. Grimaldi Forum Monaco (più info)

18.00. Concerto sinfonico diretto dal M° Kazuki Yamada con Piotr Anderszewski al pianoforte. In programma musiche di Beethoven, Schubert. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)





