Abc Bordighera, l'under 17 maschile ospita la Pallamano Leno (Foto)

Dopo tre trasferte consecutive, la formazione under 17 maschile dell'Abc Bordighera, targata idrotecnica F. Becagli, torna a calcare il parquet del palazzetto di casa per affrontare gli avversari di turno: i pari età della Pallamano Leno (BS). L'incontro, valido per la sesta giornata del campionato italiano, si terrà, infatti, domani mattina, il 10 dicembre, alle 11 al Palazzetto E. Biancheri a Bordighera.

"La partita, anche se sulla carta sembrerebbe semplice, può riservare insidie" - fa sapere lo staff tecnico dell'Abc Bordighera - "Per questo motivo è importante tener alta la concentrazione dei ragazzi per far sì che tutti gli schemi provati negli allenamenti possano essere applicati anche in partita. Se così fosse, come già ribadito più volte dal tecnico Ricardo Tomè, il risultato sarà sicuramente positivo".

Per quanto riguarda i leoncini under 13, giovedì sera, hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva nel campionato dipartimentale francese sconfiggendo la Pallamano Ventimiglia con il risultato di 28 a 16. La guida tecnica si reputa soddisfatta della prestazione e dà appuntamento al numeroso pubblico, che li segue sempre con passione, a sabato 16 dicembre alle 15 presso la palestra Conrieri. "Una sfida che mette in palio il primato del proprio girone" - dice l'Abc Bordighera - "Affronteranno l'As Monaco. Ringraziamo come sempre tutti i nostri sponsor che ci permettono di continuare a far sognare i nostri ragazzi".

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Food, Riello, Ir Services, Fusetti Giardini, Idrotecnica F. Becagli, Romolo Amarea, Garden Nature Lab, AlProfilo, Acconciature Raffaella, Fasol e Osteria Beciagrill.