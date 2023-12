Sanremo: buone notizie per Coldirodi, BPer Banca manterrà lo sportello con apertura a giorni alterni

Potrebbe non chiudere definitivamente la filiale di BPer Banca a Coldirodi, frazione di Sanremo, dove nei giorni scorsi molti residenti hanno lamentato la decisione dell’istituto di credito.

Sembra infatti, anche se le conferme ufficiali devono ancora arrivare, che dal 15 dicembre non sarà chiuso lo sportello nella frazione sanremese. BPER Banca avrebbe infatti deciso di mantenere l’ufficio aperto a giorni alterni e, in quelli di chiusura, mandare i clienti a Ospedaletti.

Una scelta che rappresenta una via di mezzo tra la chiusura e il mantenimento completo dello sportello, nell’ambito della razionalizzazione che sta vedendo le banche passare sempre più allo sfruttamento digitale dei conti, però particolarmente avverso dalle persone avanti con l’età.

La frazione matuziana di Coldirodi, così come molte altre zone non centrali, da tempo sta perdendo diversi servizi, su tutti quelli sanitari. Ora sembra che BPer Banca possa rimanere, così come l’ufficio postale che, però, ha un solo dipendente e rimane chiuso al sabato. Un quadro non certo ottimale specie per la popolazione più anziana.

L’argomento era stato anche discusso in un consiglio comunale con gli ordini del giorno presentati dai consiglieri Roberto Rizzo (M5S) e Daniele Ventimiglia (Lega): il primo aveva chiesto all’amministrazione di farsi parte attiva per contattare la banca, mentre il capogruppo della Lega aveva fatto specifico riferimento all’ipotesi di mantenere solamente il Bancomat.

Il Comune, su proposta del presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, ha inviato nei giorni scorsi a BPer una lettera firmata dai capigruppo e dal sindaco. La lettera sembra quindi aver sortito parzialmente gli effetti sperati, con la possibilità che lo sportello possa rimanere aperto a giorni alterni.