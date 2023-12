I fiori di Sanremo ritornano protagonisti della cerimonia dei Nobel a Stoccolma

I fiori di Sanremo ritornano ad essere i protagonisti della cerimonia di consegna dei Premi Nobel e della cena di gala a Stoccolma.

“Un risultato importante per la promozione del nostro territorio, che verrà rappresentato da una delle sue eccellenze: i fiori di Sanremo”- afferma il Presidente di AMAIE Energia Andrea Gorlero, che prosegue: “Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa iniziativa, portava avanti da Regione Liguria, Comune di Sanremo e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, per mantenere i legami storici tra Sanremo ed Alfred Nobel, che trascorse gli ultimi anni della sua vita proprio nella Città dei Fiori. AMAIE Energia si è impegnata nell’iter che dall’analisi dell’esigenze dei fioristi, artisti di fama internazionale, ha portato alla consegna di 20.300 steli e fronde e 500 kg di verde ornamentale, tutti prodotti rigorosamente del nostro territorio. Un processo tecnicamente non semplice, che ha richiesto massima attenzione professionalità da parte di tutti gli addetti, che ringrazio per il grande impegno profuso”.