Grafiche Amadeo ancora in emergenza in vista della sfida interna contro gli spezzini del Trading Log

Gara fondamentale per la stagione del Grafiche Amadeo quella in programma domani alle 20,30 a villa Citera, a Sanremo, valida per la decima giornata del girone di andata del campionato nazionale maschile di serie B di volley.

I gialloneri di Cesare Chiozzone ospiteranno gli spezzini della Nuova Pallavolo San Giovanni Trading Log, sodalizio ambizioso che in classifica viaggia attualmente 4 lunghezze avanti al Grafiche Amadeo e che nel corso di queste ultime stagioni ha accresciuto notevolmente il proprio potenziale tecnico e dirigenziale forte anche e soprattutto di una serie di accordi commerciali che hanno finito per garantire la necessaria autonomia alla società.

A rafforzare il team spezzino sono così arrivati, nel corso di questi ultimi anni, elementi come l’opposto, classe ’96 Francesco Raso, siciliano di Modica (già in A3) ed il massese Mattia Briglia, schiacciatore, classe ’98. Punto fermo del team spezzino è il palleggiatore Enea Figini. Altro punto di riferimento della squadra è il centrale, classe ’95 Davide “Moro” Moretti.

Ben diversa la situazione in cui naviga il Grafiche Amadeo che poche volte ha attraversato una crisi, come quella vissuta nel corso di questa ultima settimana. "Arriviamo a questo appuntamento, decisivo ed importante per il prosieguo della nostra stagione, dopo aver vissuto momenti di grande apprensione –commenta il presidente del sodalizio matuziano, Giuseppe Privitera– per un attimo, per come si erano messe le cose, ho temuto che domani sera avremmo dovuto schierare in campo l’Under 18. Nel senso che, alla già pesanti assenze di elementi come Riccardo Romanatti e Riccardo Reggio, stavano per aggiungersi, a causa dell’influenza, quelle di altri cinque giocatori, vittime, in settimana dell’influenza. Solo nelle ultime ore siamo riusciti a recuperare i febbricitanti che saranno in campo nelle condizioni che lascio a tutti immaginare. Nel gruppo a disposizione di Cesare Chiozzone, oltre alla ormai consueta presenza di giovani, rientrerà il capitano Gioele Gazzera, anche lui non al meglio, reduce da un forte mal di schiena che lo ha costretto a lungo all’immobilità. Insomma non è nelle migliori condizioni che ci apprestiamo a disputare questa partita, ma sono convinto che, forti anche del sostegno che immancabilmente il nostro pubblico ci garantirà, i ragazzi sapranno esprimere al meglio le loro potenzialità. L’obiettivo è portare punti in classifica. Solo così potremo alimentare le nostre speranze di salvezza".

Le altre gare della 10a giornata: Mercatò Alba – PVL Cerealterra Cirié; Parrella TO – Mozzate; Alto Canavese – Ilario Ormezzano BI; Yaka Malnate VA – Rossella ETS Caronno; Saronno – Sant’Anna Tomcar TO. Riposa: Zephir Mulattieri SP.

Classifica: Yaka Malnate 23, PVLCerealterra Cirié 22, Rossella ETS Caronno* 20, Sant’Anna TomCar TO* 18, Mercatò Alba* 16, Alto Canavese 15, Parrella TO* 14, Saronno* 11, Trading Log SP* e Ilario Ormezzano BI* 6, Zephir Mulattieri SP* 5, Mozzate* 4, Grafiche Amadeo 2. *= Una partita in meno.