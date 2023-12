Calcio. Ufficiale l’affiliazione tra Ospedaletti e Spezia: “Opportunità di miglioramento per i ragazzi, lo staff e non solo”

L’Ospedaletti Calcio ha formalizzato l’accordo di affiliazione con lo Spezia Calcio con il fine di migliorare la qualità dei rispettivi settori giovanili.

“Un’iniziativa nell’ottica del rinnovamento e allo scopo di migliorare l’offerta formativa ai ragazzi e alle loro famiglie - dichiarano dalla società - sarà una partnership diretta, senza l’intermediazione di nessun soggetto esterno, è stata seguita sin dall’inizio dal vice presidente Paolo Ciarlo e sicuramente potrà portare benefici alla nostra realtà sia per i ragazzi, sia per tutto lo staff tecnico e non solo. Siamo molto orgogliosi di poter annunciare la nostra collaborazione con una società professionistica e storica”.

“L’attività di Spezia Academy è partita nella stagione 2022-2023 ed è incentrata sulla formazione di tutte le figure che compongono le aree di una società dilettante: area sportiva, area amministrativa ed area tecnica - aggiunge Diego Rognini, responsabile della Spezia Academy - ci ha da subito colpito l’entusiasmo e la forte volontà di approfondire le nostre proposte da parte dell’Ospedaletti. Alcuni loro mister hanno già partecipato ai nostri eventi e siamo certi di poter contribuire alla continua crescita di questa società. Non è semplice trovare interlocutori che abbiano un forte desiderio di parlare di calcio giovanile e che vogliano offrire ai propri tesserati delle opportunità di formazione. Quando si trova un club come l’Ospedaletti diventa piacevole e molto soddisfacente relazionarsi anche per una società professionistica come la nostra”.