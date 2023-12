Domenica prossima a Bajardo con il camporossino Marco Damele l'esposizione delle sue erbe essiccate

Chi ama il magico mondo delle erbe, non può perdersi l’erbario fantasy di Marco Damele, una collezione unica di piante che popolano le storie più belle e affascinanti delle fiabe.

Domenica prossima, in occasione di ‘Natale da fiaba intorno al fuoco’, si potrà ammirare un'esposizione di erbe essiccate che hanno caratteristiche sorprendenti e che sono legate a simboli e significati profondi. Si potranno trovare: il papavero, la pianta che induce il sonno e che ha il colore del sangue e del fuoco.

La margherita, il fiore che si usa per fare il gioco del “mi ama, non mi ama” e che ha il potere di predire il futuro. La menta, la pianta che rinfresca l’alito e che stimola la mente e la memoria. E tante altre erbe spontanee, come la lavanda, il gelsomino, la camomilla, la viola o il timo, che hanno proprietà benefiche e aromatiche raccolte personalmente da Marco Damele ed essiccate in questi anni.

L'erbario è un antico sistema di catalogazione botanica che serve a conservare e classificare le piante, ma anche a ricavare informazioni sulla loro distribuzione, i loro usi pratici e la loro storia. La mostra sarà aperta dalle 10 alle 17, alla Chiesa di San Rocco a Bajardo.