Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 7 a domenica 10 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 7 DICEMBRE



SANREMO

9.00-19.00. Fiera promozionale ‘Natura & Benessere’ in piazza Colombo, fino al 9 dicembre

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12, 8 dicembre 10/12-15.30/19)

11.30. Inaugurazione del Nuovo Reparto Alzheimer ‘Una risposta non farmacologica al decadimento cognitivo’. Piccolo Cottolengo, Opera Don Orione, Via G. Galilei 713



16.00-19.00. Inaugurazione del Centro Musicale e Intitolazione della Collezione di Libri al Centro di Aggregazione Giovanile: momento di incontro e di festa ‘3 anni di Villa Citera', Via Galileo Galilei, 88-98

16.00-19.30. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)

17.00. Concerto Finale del Concorso dei Cori delle Scuole Primarie della provincia di Imperia con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Sala Privata del Casinò, ingresso libero

IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

17.00 -19.30. Inaugurazione del tradizionale Presepe dedicato al Centenario della nascita di Imperia + Incontro con Babbo Natale + tradizionale Alberto di Natale + merenda per i bambini con cioccolata calda e le più belle e classiche musiche natalizie. Ai più grandi saranno inoltre distribuite le cartoline del Centenario, con l’apposito annullo filatelico. Palazzo Civico

VALLECROSIA

9.00-18.00. ‘Narrazioni, passi e tarocchi con Calvino’: mostra dedicata allo scrittore Italo Calvino per permettere ai più piccoli di entrare attraverso la narrazione con immagini e racconti nel magico mondo calviniano. A cura di Sara Tonegutti. Piazzetta Erio Tripodi, tutti i giorni fino al 10 dicembre



ENTROTERRA

DOLCEDO

20.30. ‘Da Bach a Chiambretti, quattro secoli di musica in televisione’: concerto del pianista Andrea Bacchetti con presentazione del nuovo DVD prodotto da Monarda Music di Berlino e distribuito in tutta Europa. Chiesa Parrocchiale di San Tommaso Apostolo, ingresso a offerta libera



PORNASSIO



9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos. Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CANNES



20.30. Festival della danza di Cannes 2023: giornate di festa e di incontro, dove saranno raccontati i lavori delle 27 compagnie invitate, ma anche incontri, scambi e riflessioni offerti dai coreografi, danzatori, direttori di compagnia, ricercatori e pedagoghi. Luoghi Vari, fino al 10 dicembre (il programma)

MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



16.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)



NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





VENERDI’ 8 DICEMBRE



SANREMO

9.00-19.00. Fiera promozionale ‘Natura & Benessere’ in piazza Colombo, fino al 9 dicembre

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12, 8 dicembre 10/12-15.30/19)



10.30. ‘Doni dalla Pigna’, tre giorni di laboratori ed eventi speciali nel centro storico di Sanremo dedicate a grandi e piccini con esposizioni, set fotografici, laboratori, baby yoga ed esperienze di vario genere, fino al 10 dicembre (il programma a questo link)

11.00. Inaugurazione mostra ‘Visioni d’arte tra storia e contemporaneità’ con opere realizzate dagli artisti Maurizio Melis Roman e Paolo Lorenzo Parisi. A cura di Anna Maria Ferrari. Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio

12.00. 39° edizione del Meeting internazionale del Mediterraneo organizzata dallo Yacht Club Sanremo: partenza prima regata. Specchio acqueo antistante la città, fino al 10 dicembre (più info)



15.00. (SPOSTATO A DOMANI) 'Aspettando Natale': intrattenimento con ‘Truccabimbi’ + Spettacolo luminoso itinerante ‘Slitta di Babbo Natale’ + Accensione Albero di Natale. Piazza Borea d’Olmo

16.00-19.30. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)

21.00. Concerto di Cristina D’Avena con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA

8.00-13.00. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

10.00-13.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.30. Per 'Aspettando il Natale nei Musei di Imperia', ‘Decora il tuo Natale’: laboratorio che porterà i bambini tra le sale del museo per cercare l’ispirazione artistica e il materiale utile a creare le decorazioni per il nostro Natale (per bambini dai 5 agli 11 anni, 4 euro ingresso e 4 euro per l’attività) . Maci a Villa Faravelli, su prenotazione a museiimperia@solidarietaelavoro.it

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. Mercatino di Natale con idee regalo, artigianato artistico, prodotti tipici, trono di Babbo Natale, laboratorio degli Elfi, musica. Area Pedonale di via Ruffini, anche domani

21.00. ‘La ciliegina sulla torta’: commedia allegra con Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Milena Miconi e Adelmo Fabo. Teatro Comunale (più info)

VALLECROSIA

9.00-18.00. ‘Narrazioni, passi e tarocchi con Calvino’: mostra dedicata allo scrittore Italo Calvino per permettere ai più piccoli di entrare attraverso la narrazione con immagini e racconti nel magico mondo calviniano. A cura di Sara Tonegutti. Piazzetta Erio Tripodi, tutti i giorni fino al 10 dicembre

17.30. Per la rassegna letteraria ‘IncontRI con gli AutoRI. Appuntamenti di Letteratura e Dintorni’, gli Autori Enzo Barnabà ed Enrico Ferrero che parlano del mito del Dr. Voronoff e presentano i libri ‘Il sogno babilonese. Lo Château Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera’ e ‘Serge Voronoff, L’amore e il pensiero negli animali e nell’uomo’. Sala Polivalente Comunale ‘Giacomo Natta’, ingresso libero

20.45. Concerto Corale di beneficenza ‘Et in terra pax…’, per vivere lo spirito della pace natalizia a cura dell’Associazione Troubar Clair. Parrocchia di San Rocco, ingresso libero



BORDIGHERA



8.00-20.00. Mercatini di Natale nel Centro storico, fino al 10 dicembre

16.00-19.30. La Via dei Presepi in Piazza del Popolo nel Centro storico, fino al 10 dicembre

8.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico, fino al 24 dicembre

20.45. ‘Music in the dark’: concerto della Violinista Federica Quaranta. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, ingresso libero



TAGGIA

8.00-20.00. ‘Mercatini di Natale’: fiera promozionale con esposizione e vendita di generi alimentari e non a tema natalizio a cura dell'Associazione 'La goccia nel mare. Viale delle Palme

21.30. Primo Stage di Bachata dei Maestri Certificati Csen Anna Lorenzi e Danilo De Gennaro + Latino americano con la migliore musica del D.J. Junior Biscochito, Riccardo Amoretti. Circolo Dancing Tre Gi di Taggia in Via al Piano 106



SANTO STEFANO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino di Natale e tante attività per intrattenere grandi e piccoli. Centro Città, fino al 10 dicembre

16.00. ‘Aspettando Natale’: animazione di elfi, angeli sui trampoli, il coro dei bambini di Cristina e con ospite d’onore Babbo Natale, i bambini potranno consegnare le loro letterine e fare una foto con lui ed ai suoi aiutanti + zucchero filato per tutti + Alle 17.30 i bambini del borgo accendono le luminarie

SAN LORENZO AL MARE

21.00. ‘A Sud dove comincia il Sogno’ da un'idea di Cloris Brosca, recital di poesia e musica con gli attori del Teatro dell'Albero Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino e con il ‘Terra del sol Ouartet’ (15 euro). Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, info e prenotazioni online: info@teatrodellalbero.it - 347 7302028

DIANO MARINA



9.00. Presepe artistico a cura dell'associazione Famia Dianese in piazza Dante, fino al 7 gennaio



9.00-17.00. ‘Festa dell'Immacolata al Museo’: in occasione della Festa dell'Immacolata, apertura straordinaria con biglietto a ingresso ridotto. Dalle 15 alle 17 preparazione dell'albero natalizio. Museo Civico MARM al Palazzo del Parco (h 9/12-15/17)

17.00. Festa dell'Immacolata: Santa Messa nella Chiesa di San Giacomo + processione per le vie del Borgo della frazione di Diano Calderina

ENTROTERRA

9.00. ‘OrgOlio Liguria weekend’: apertura di tre giorni di 36 aziende olivicole della Liguria con l’intento di diffondere la cultura e l’utilizzo dell’olio ‘nuovo’. Queste le città coinvolte in provincia di Imperia: Pietrabruna, Lucinasco, Pompeiana, Borgomaro, Seborga, Chiusavecchia, Taggia, Imperia. Diano San Pietro. Badalucco, Castellaro, Chiusanico, Diano San Pietro (più info)

AURIGO

17.00. Per la festa dell’Immacolata, cerimonia religiosa + tradizionale falò con un apericena

DIANO CASTELLO

10.00. Inaugurazione mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. Caruggiu dritu, fino al 14 gennaio (h 10/18)

PONTEDASSIO

14.30. ‘Un Matale da Fiaba’: spettacolo di marionette con la compagnia Allegramente di Govone + Truccabimbi, Elfi, Mangiafuoco, Fiabe, Caccia al Tesoro, Volo dei Palloncini + Trenino musicale e ricca merenda per tutti. Piazza Vittorio Emanuele II



PORNASSIO



9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio

SAN BIAGIO DELLA CIMA

16.00-19.00. Per la rassegna ‘D’autunno Francesco -2023’, mostra fotografica ‘Il racconto del paesaggio ligure’ con l’esposizione di foto di Ario Calvini, Matteo Carassale e Umberto Germinale. ‘U Bastu’, nel centro storico, fino al 28 dicembre (venerdì, sabato e domenica), ingresso libero



TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CANNES



20.00. Festival della danza di Cannes 2023: giornate di festa e di incontro, dove saranno raccontati i lavori delle 27 compagnie invitate, ma anche incontri, scambi e riflessioni offerti dai coreografi, danzatori, direttori di compagnia, ricercatori e pedagoghi. Luoghi Vari, fino al 10 dicembre (il programma)

MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)



11.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

20.30. Ballo di Natale: evento di beneficenza con asta a sostegno della Fondazione Princesse Charlène de Monaco, a cura di Five Stars Events. La Sala Empire, Hotel de Paris, info +377 97 707875



NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny (più info e orari a questo link)







SABATO 9 DICEMBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.00-19.00. Fiera promozionale ‘Natura & Benessere’ in piazza Colombo

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info



10.00-18.00. Mostra ‘Visioni d’arte tra storia e contemporaneità’ con opere realizzate dagli artisti Maurizio Melis Roman e Paolo Lorenzo Parisi. A cura di Anna Maria Ferrari. Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)



10.30. ‘Doni dalla Pigna’, tre giorni di laboratori ed eventi speciali nel centro storico di Sanremo dedicate a grandi e piccini con esposizioni, set fotografici, laboratori, baby yoga ed esperienze di vario genere, fino al 10 dicembre (il programma a questo link)



15.00. 'Aspettando Natale': intrattenimento con ‘Truccabimbi’ + Spettacolo luminoso itinerante ‘Slitta di Babbo Natale’ + Accensione Albero di Natale. Piazza Borea d’Olmo

12.00. Regate della 39° edizione del Meeting internazionale del Mediterraneo organizzata dallo Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, fino al 10 dicembre (più info)

15.00-24.00. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)

15.00. Intrattenimento per bambini ‘Giornata Fantastica: Magico Natale’. Piazza Borea d’Olmo



16.00. Concerto in occasione della festa dell’Immacolata con protagonisti la violinista Bianca Sesia (Torino), la flautista Lara Gaudenzi (Gorizia), il clarinettista Vittorio De Franceschi e l’organista Jacopo Cassese, entrambi di Sanremo. Musiche di Bach, Mozart, Schubert e Gounod. Santuario ‘Nostra Signora della Costa’, ingresso libero



17.00. Concerto prenatalizio della OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza con musiche di: Puccini, Bartok, Reghezza, Vivaldi, Mozart, Rizzella, Mihovilic, Cebic, Elgar. Chiesa evangelica luterana, corso Garibaldi 37, ingresso libero



18.00. Presentazione del thriller storico ‘Nel cuore dell’ombra’ di Achille Jachetti. Centro Yoga Shanti di Via Romolo Moreno 7 nel centro storico

21.00. Dinner Show con la coppia di cabarettisti ‘Ceccon & Balbontin’. Roof Garden del Casinò Municipale (più info)

IMPERIA



10.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



10.30. ‘Alla scoperta di Villa Grock, dimora del Re di tutti i clown’: visita guidata per grandi e piccini su prenotazione al costo di 4 € a persona oltre al biglietto di ingresso al museo. Villa Grock, via Fanni Roncati, prenotazioni alla mail: museiimperia@solidarietaelavoro.it



15.00. Apertura straordinaria dell'Archivio di Stato di Imperia con visita guidata gratuita all'esposizione ‘Imperia è... Un ponte tra passato, presente e futuro’. Archivio di Stato di Imperia, Via G. Strato 8/B

16.30. 'Aspettando il Natale nei Musei di Imperia': al Museo Navale i bambini navigheranno tra le sale del museo alla ricerca della stella polare, che svelerà il materiale necessario per creare la decorazione per gli alberi di Natale (per bambini dai 5 agli 11 anni, 4 euro ingresso e 4 euro per l’attività). Museo Navale in Calata Anselmi, su prenotazione scrivendo a museiimperia@solidarietaelavoro.it

21.00. (ANNULLATO) Per la rassegna ‘Autunno in Teatro’, spettacolo dal titolo ‘Uluç Alì. L’Ultimo grande Corsaro’ di Federico Garcia Lorca (12 euro). Lo Spazio Vuoto, via Bonfante, info e prenotazioni 329 7433720



21.00. Concerto con brani natalizi a cura della Banda ‘Città di Diano Marina’ diretta dalla maestra Nadia Spagnolo. Teatro della opere parrocchiali, via Verdi 14, ingresso a offerta libera, info e prenotazioni al 338 2883401

21.00. Per la 6ª stagione culturale della Concattedrale dei Santi Maurizio, ‘Serenate per Archi’: concerto dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal M° Wolfram Christ. Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



10.00-18.00. Mercatino di Natale con idee regalo, artigianato artistico, prodotti tipici, trono di Babbo Natale, laboratorio degli Elfi, musica. Area Pedonale di via Ruffini



21.00. La SPES in collaborazione con l'Associazione Noi4You presenta una divertente commedia dal titolo ‘Non è tutto Yoko quello che luccica’ allestita dagli allievi del corso adulti di Bordighera della Scuola di Teatro Hic et Nunc, diretti da Giorgia Brusco. Teatro comunale (10 euro con incasso devoluto in beneficienza per la realizzazione dei progetti delle Associazioni promotrici), info 349 7128245

VALLECROSIA

9.00-18.00. ‘Narrazioni, passi e tarocchi con Calvino’: mostra dedicata allo scrittore Italo Calvino per permettere ai più piccoli di entrare attraverso la narrazione con immagini e racconti nel magico mondo calviniano. A cura di Sara Tonegutti. Piazzetta Erio Tripodi, tutti i giorni fino al 10 dicembre



15.00-19.00. Villaggio di Natale giochi: stand e ricchi premi, cioccolata calda, vin brulé, pop corn e crepes dolci e tanto altro + spettacolo del Mago Papillon. Oratorio Don Bosco

21.00. ‘Clownerentola’: spettacolo teatrale dell'autrice Luisa Vassallo messo in scena dalla Compagnia ‘Officina teatrale sulla strada di Grock’. Sala Polivalente del Comune, ingresso libero

BORDIGHERA

8.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico, fino al 24 dicembre

8.00-20.00. Mercatini di Natale nel Centro storico, fino al 10 dicembre

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

16.00-19.30. La Via dei Presepi in Piazza del Popolo nel Centro storico, fino al 10 dicembre



17.00. Per il 38° Inverno Musicale, Concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana (ingresso a pagamento)

OSPEDALETTI

16.30. Per la Rassegna ‘Parole... alla Piccola’, ‘2 Libri 4 Note’, Paola Gula e Fulvio Rombo presentano i loro ultimi libri ‘L'amaro in bocca’ e ‘Profanazione’ (Golem Edizioni). Modera Anna Freducci. Sala eventi ‘La Piccola’, ingresso libero



TAGGIA ARMA



8.00-20.00. ‘Arrivano gli Elfi di Natale’: fiera promozionale a cura del Centro Integralo di Via 'CIV Il Piano'. Via Queirolo

10.00-13.00. Passeggiando con Babbo Natale e l'Elfo che regaleranno sorrisi c caramelle a tutti i bambini che incontreranno. Via San Francesco a Levà

15.00. 1° ‘Wine Photo Experience e la Viticoltura nel Ponente Ligure’ a cura dell'Associazione Digit Art in Foto: inaugurazione mostre nel chiostro + dalle 16.30 visita guidata gratuita del Convento di San Domenico con figuranti in costumi dell'epoca + alle ore 18, Master Class 'Immagini, emozioni e storia del Vino ligure’. Convento di San Domenico a Taggia



18.00. Per Banchéro Cafè, la flautista Elena Cecconi presenta la sua nuova raccolta di poesie ‘Umane dissonanze, echi divini’ (PAV Edizioni) accompagnando con il suo magico flauto le letture a cura di Laura Trimarchi. Teatro del Banchéro, via Soleri 12, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino di Natale e tante attività per intrattenere grandi e piccoli. Centro Città, fino al 10 dicembre

DIANO MARINA



9.00. Presepe artistico a cura dell'associazione Famia Dianese in piazza Dante, fino al 7 gennaio



15.30. ‘ArcheoNatale – Aspettando i Saturnalia’: speciale incontro con accesso privilegiato, ma non solo, ai soci FAI, per riscoprire la festa romana dei Saturnalia, celebrata nel periodo del solstizio d’inverno, arricchita da una visita guidata nella Sezione Archeologica del Museo. Museo Civico MARM al Palazzo del Parco

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-19.00. ‘Aspettando il Natale’: Mercatino di collezionismo, hobbisti e opere d’ingegno a cura dell’Associazione La Luna. Piazza Torre Santa Maria, anche domani



ENTROTERRA



9.00. ‘OrgOlio Liguria weekend’: apertura di tre giorni di 36 aziende olivicole della Liguria con l’intento di diffondere la cultura e l’utilizzo dell’olio ‘nuovo’. Queste le città coinvolte in provincia di Imperia: Pietrabruna, Lucinasco, Pompeiana, Borgomaro, Seborga, Chiusavecchia, Taggia, Imperia. Diano San Pietro. Badalucco, Castellaro, Chiusanico, Diano San Pietro (più info)

AURIGO

15.00. Arrivo dei ‘Babbi Natale in moto’ presso il piazzale del campo sportivo con distribuzione di pacchi regalo per tutti

CHIUSAVECCHIA

15.30. Cerimonia di conferimento del premio ‘Lecca d’Argento’, istituito dalla fondazione culturale ‘a Lecca’, al professor Vittorio Coletti, originario di Pontedassio con esibizione del soprano Gabriella Carioli accompagnata al pianoforte dalla maestra Tiziana Zunino. Frantoio Roccanegra

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. Caruggiu dritu, fino al 14 gennaio

PORNASSIO



9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio

SAN BIAGIO DELLA CIMA

16.00-19.00. Per la rassegna ‘D’autunno Francesco -2023’, mostra fotografica ‘Il racconto del paesaggio ligure’ con l’esposizione di foto di Ario Calvini, Matteo Carassale e Umberto Germinale. ‘U Bastu’, nel centro storico, fino al 28 dicembre (venerdì, sabato e domenica), ingresso libero

16.30. Per la rassegna ‘D’autunno Francesco -2023’, conferenza sul rapporto fra Italo Calvino e la filosofia tenuta dal professor Claudio Fontana, docente di Filosofia e Storia, su ‘Lo spazio del pensiero nell’enciclopedia di Italo Calvino’. Centro polivalente ‘Le rose’, ingresso libero

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CANNES



10.30, 14.30, 17.30, 19,45 & 20.30. Festival della danza di Cannes 2023: giornate di festa e di incontro, dove saranno raccontati i lavori delle 27 compagnie invitate, ma anche incontri, scambi e riflessioni offerti dai coreografi, danzatori, direttori di compagnia, ricercatori e pedagoghi. Luoghi Vari, fino al 10 dicembre (il programma)

MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)



11.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)



11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



19.00. ‘Il Messia di Haendel’: concerto diretto da Errol Girdlestone, con i solisti Elenor Bowers-Jolley (soprano), Clint van der Linde (controtenore), Gavan Ring (tenore) e Simon Bailey (basso) e il Coro e Orchestra da Camera’Ristretto’. St Paul's Anglican Church (più info)



NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)



17.00-18.30. Grande Parata di Natale: spettacolo magico e gratuito, composto da 200 artisti (troupe musicali e luminose, ballerini, acrobati, DJ, mascotte, ecc.) e una visita eccezionale di Babbo Natale. Avenue Jean Médecin (più info)



18.00. Il compositore italiano Giampaolo Testoni si unisce a Maurice Ravel in un programma accattivante, ai confini tra danza e immaginazione. Opera Nice Côte d'Azur (più info)





DOMENICA 10 DICEMBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

10.00.24.00. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)

10.00-18.00. Mostra ‘Visioni d’arte tra storia e contemporaneità’ con opere realizzate dagli artisti Maurizio Melis Roman e Paolo Lorenzo Parisi. A cura di Anna Maria Ferrari. Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.30. ‘Doni dalla Pigna’, ultimo di tre giorni di laboratori ed eventi speciali nel centro storico di Sanremo dedicate a grandi e piccini con esposizioni, set fotografici, laboratori, baby yoga ed esperienze di vario genere (il programma a questo link)

12.00. Ultimo giorno di Regate della 39° edizione del Meeting internazionale del Mediterraneo organizzata dallo Yacht Club Sanremo. Premiazione al termine. Specchio acqueo antistante la città (più info)

15.00. Sfilata musicale del Corpo Bandistico Città di Sanremo. Centro cittadino

15.30-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12, 8 dicembre 10/12-15.30/19)



16.00. Inaugurazione della nuova sede delle Associazioni ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’, ‘Note Libere, Giovane Orchestra della Riviera dei fiori’ e ‘Corpo Bandistico Città di Sanremo’. Villa Zirio, Corso Cavallotti 51

IMPERIA

10.30. Per Aspettando il Natale nei Musei di Imperia, a Villa Grock il suo circo di pietra coinvolgerà i bambini nella creazione di decorazioni ispirate al mondo circense (per bambini dai 5 agli 11 anni, 4 euro ingresso e 4 euro per l’attività). Villa Grock, via Fanny Roncati, su prenotazione scrivendo a museiimperia@solidarietaelavoro.it

14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



17.00.(ANNULLATO) Per la rassegna ‘Autunno in Teatro’, spettacolo dal titolo ‘Uluç Alì. L’Ultimo grande Corsaro’ di Federico Garcia Lorca (12 euro). Lo Spazio Vuoto, via Bonfante, info e prenotazioni 329 7433720

21.15. ‘Una forma di magia. Pensieri sull'arte’: spettacolo con riflessioni sull'arte del genio creativo di Pablo Picasso tra jazz, rock, musica colta, libera improvvisazione con Viola Sartoretto e Paolo D'Aloisio al sax. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 320 212 7561

VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’. Oratorio dei Neri, fino a fine gennaio (premiazione il 6 gennaio)

VALLECROSIA

9.00-18.00. ‘Narrazioni, passi e tarocchi con Calvino’: ultimo giorno della mostra dedicata allo scrittore Italo Calvino per permettere ai più piccoli di entrare attraverso la narrazione con immagini e racconti nel magico mondo calviniano. A cura di Sara Tonegutti. Piazzetta Erio Tripodi



15.00-19.00. Villaggio di Natale con animazione degli elfi e degli aiutanti di Babbo Natale con baby dance musica e giochi per i più piccoli. Oratorio Don Bosco

BORDIGHERA



8.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico, fino al 24 dicembre

8.00-20.00. Mercatini di Natale nel Centro storico

16.00-19.30. La Via dei Presepi in Piazza del Popolo nel Centro storico

18.00. ‘Sempre fiori mai un fioraio!’: spettacolo omaggio ad un maestro del teatro italiano come Paolo Poli (1929 -2016) a cura di Pino Strabioli, volto popolare della Rai (20 euro). Ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, prenotazioni tramite messaggio whatsapp al 393 8753637

20.00. Per ‘Ponente Film Festival’ (18ª edizione della Rassegna cinematografica dedicata all’Uomo, alla Natura e alla Terra), proiezione film ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’. Sala Liberty del cinema Olimpia, fino al 15 dicembre (il programma)



OSPEDALETTI

17.00. ‘Musica e parole....pensando a Fabrizio De André’: concerto musicale con i ‘Franziskani & Friends’. Sala eventi ‘La Piccola’, ingresso libero

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Fiera storica di Santa Lucia: ritorna il tradizionale appuntamento lungo le vie e piazze di Taggia presso l'area dell’ex mercato coperto + dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 1, gonfiabili gratuiti per il divertimento di tutti i bambini

9.30. ‘Wine Photo Experience e la Viticoltura nel Ponente Ligure’: apertura mostre fotografiche + ambientazione storica (con personaggi che riproducono le attività intorno al mondo vinicolo) + Proiezione 'La viticoltura del Ponente ligure' e immagini ammesse al 1° Wire Photo Experience + cerimonia di premiazione + Rinfresco e degustazione gratuita del vini dei ponente Ligure. Convento di San Domenico

9.00. ‘Taggia e i suoi tesori’: giornata dedicata alla storia del Moscatello di Taggia. Alle 9 e alle 15 visita al vigneto del Moscatello di Taggia + alle 10.30 e alle 16.30 ‘I formaggi delle nostre vallate’ abbinati di Moscatello di Taggia: intervento dei produttori e degustazione (posti limitati max 40 partecipanti). Via Gastaldi 15/B

16.30. Per la rassegna ‘Frequenze: Voci del territorio. I concerti dell'Avvento’, concerto dedicato agli 800 anni del Presepio di Greppio di San Francesco + alle 17.30, Fiaccolata per le vie del borgo per conoscere il centro storico + alle 18.15 ritorno alla Chiesa di San Sebastiano e Fabiano con inaugurazione del Presepio solidale, raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità + distribuzione cioccolata calda. Oratorio dei Santi Sebastiano e Fabiano



SANTO STEFANO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino di Natale e tante attività per intrattenere grandi e piccoli. Centro Città



DIANO MARINA



9.00. Presepe artistico a cura dell'associazione Famia Dianese in piazza Dante, fino al 7 gennaio

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-19.00. ‘Aspettando il Natale’: Mercatino di collezionismo, hobbisti e opere d’ingegno a cura dell’Associazione La Luna. Piazza Torre Santa Maria

ENTROTERRA



9.00. ‘OrgOlio Liguria weekend’: ultimo giorno di apertura di 36 aziende olivicole della Liguria con l’intento di diffondere la cultura e l’utilizzo dell’olio ‘nuovo’. Queste le città coinvolte in provincia di Imperia: Pietrabruna, Lucinasco, Pompeiana, Borgomaro, Seborga, Chiusavecchia, Taggia, Imperia. Diano San Pietro. Badalucco, Castellaro, Chiusanico, Diano San Pietro (più info)

BAJARDO

10.00. ‘Natale da fiaba intorno al fuoco’: mercatino di Natale con artisti, artigiani, produttori locali, tradizioni e mestieri di una volta + accebsione dei falò + esposizione ‘Erbe magiche delle fiabe’ a cura di Marco Damele presso la chiesa di San Rocco + laboratorio di creatività e condivisione con materiali naturali e colori + musica con i ‘Dututt’ + dalle 15 nella Piazza Parrocchiale Vin brulé e panettone per tutti

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

20.45. ‘Dolore sotto chiave’ di Eduardo De Filippo per la regia di Vittorio Capotorto & ‘Alcuni mesi dopo’ con testo e regia di Vittorio Capotorto. Teatro Concordia

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



PORNASSIO



9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio

SAN BIAGIO DELLA CIMA

16.00-19.00. Per la rassegna ‘D’autunno Francesco -2023’, mostra fotografica ‘Il racconto del paesaggio ligure’ con l’esposizione di foto di Ario Calvini, Matteo Carassale e Umberto Germinale. ‘U Bastu’, nel centro storico, fino al 28 dicembre (venerdì, sabato e domenica), ingresso libero

TRIORA

10.30-12.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

16.30. Pomeriggio all’insegna del cinema e del Natale organizzato dai bambini della scuola elementare Ferraironi e dalle insegnanti con presentazione dei cortometraggi da loro realizzati con il regista sanremese Riccardo Di Gerlando. Centro culturale del paese

FRANCIA

CANNES



15.00 & 18.00. Festival della danza di Cannes 2023 (ultimo giorno): giornate di festa e di incontro, dove saranno raccontati i lavori delle 27 compagnie invitate, ma anche incontri, scambi e riflessioni offerti dai coreografi, danzatori, direttori di compagnia, ricercatori e pedagoghi. Luoghi Vari, fino al 10 dicembre (il programma)



MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)

11.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)



17.00. ‘La vendetta di domani’: spettacolo teatrale con Sébastien Thiery’. Grimaldi Forum Monaco (più info)

18.00. Concerto sinfonico diretto dal M° Kazuki Yamada con Piotr Anderszewski al pianoforte. In programma musiche di Beethoven, Schubert. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate