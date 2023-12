Under10 del Sanremo Rugby protagonista al torneo EniRugby di Genova, la femminile di scena a Torino

La formazione Under10 del Sanremo Rugby è stata protagonista nel fine settimana a Genova per il torneo EniRugby disputato allo stadio “Carlini”. Una trasferta in terra genovese che ha visto anche la grande partecipazione di staff e famiglie biancazzurre.

“I ragazzi hanno giocato un torneo prestigioso, è stato bello vedere tante squadre della Liguria presentarsi in campo per giocare - commenta il tecnico dell’Under10 Giacomo Battistotti - in campo hanno dato tutto quello che potevano dare, abbiamo ancora tanto da lavorare e dobbiamo tornare a lavorare sulla continuità si gioco in attacco e nel gioco in generale. Ora testa al prossimo concentramento del 16 dicembre a Pian di Poma, sarà una grande festa con molte categorie che giocheranno lo stesso giorno”.

A Grugliasco, in provincia di Torino, è scesa in campo la selezione femminile biancazzurra. “Sono molto fiero delle ragazze - ha dichiarato il tecnico Andrei Huryu - finalmente si iniziano a vedere i risultati. Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, si iniziano a vedere i risultati, abbiamo raggiunto un obiettivo e ora ci metteremo alla prova con un altro maggiore. Martedì faremo un’analisi video approfondita sulle cose da perfezionare e lavoreremo di più sulla parte tecnica esplosiva”.