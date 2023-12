Pallavolo: vittoria esterna per la Mazzucchelli nel derby a Diano Marina contro il Golfo

Vittoria della Olearia Riviera di Ponente Mazzucchelli nella terza giornata del campionato di Under 14 Femminile, contro Golfo di Diana Volley. La squadra green è riuscita ad imporsi con un netto 3-0 sulle padroni di casa.

“In questa gara – ha detto Giorgio Lanteri, mister della formazione matuziana - le ragazze hanno giocato molto bene tanto da rendere la partita del tutto in discesa. Hanno creato molte azioni di gioco e sono state molto brave sia in fase difensiva che in fase offensiva dove, anche grazie ad un'ottima serie di battute che le ha portate a siglare un punto dietro l'altro, alla fine sono riuscite a conquistare i 3 punti. Sono contento della prestazione dell'intera squadra, dimostrazione di come la concentrazione e l'attenzione messa in ogni allenamento dia i propri frutti. L'unico aspetto negativo di questa settimana è stato l'infortunio di Isabella Genova alla quale auguro una pronta guarigione con la speranza che possa rientrare in squadra il prima possibile e al massimo della forma”.