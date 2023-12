Calcio a 5 serie C, prima vittoria stagionale per l'Airole FC in casa del Caramagna

Prima vittoria stagionale per l'Airole FC nel campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Domenica sera al Palasport di via San Lazzaro ad Imperia infatti i biancoverdi hanno raccolto i primi punti in classifica superando nella trasferta della terza giornata la Parrocchia di Caramagna con il risultato di 6-2.

Dopo l'iniziale fase di studio era Joel Valenti su azione d'angolo a portare avanti le viverne che colpivano poco dopo due legni con capitan Marco Foti. Doppio legno colpito in seguito anche dal Caramagna prima del break decisivo dell'Airole sul finire del primo tempo con la doppietta di Rossano Buono e la rete di Filippo Caramello Canzone che chiudeva la prima frazione sul 4-0. Identico canovaccio nella ripresa con un nuovo legno dell'Airole seguito dal secondo gol personale di Caramello Canzone e dalla rete di Cristian Crucitti per il 6-0 che precedeva un finale tutto di marca locale con il Caramagna che colpiva due legni clamorosi nella stessa azione per poi accorciare le distanze e raddoppiare poco dopo sulla ribattuta dell'ennesimo palo di giornata. Non vi era però più tempo per il giovane team imperiese sostenuto dal numeroso e caloroso pubblico locale e così la parziale rimonta si stoppava sul 2-6 a favore di un Airole che si ritrova così quinto in classifica dopo aver lasciato all'ultimo posto a zero punti il terzetto formato proprio dal Caramagna con Genova C5 e Genova Futsal che sarà il prossimo avversario dei biancoverdi al PalaRoja venerdì 15 dicembre per una quarta giornata in cui gli uomini di coach Christian Biancheri cercheranno di allontanare in modo ancor più netto le ultime posizioni e collocarsi più stabilmente in zona playoff...