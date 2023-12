Affidato l'Ezio Sclavi alla cordata formata da Taggia e Sanremese: lo gestirà fino a fine 2027

E’ stata assegnata dal Comune di Taggia la gestione dello stadio ‘Ezio Sclavi’ che, nei mesi scorsi ha visto diramare il bando, al quale hanno partecipato due cordate.

Aperte le buste, lo Sclavi è andato alla cordata formata dalle società Taggia e Sanremese, che lo gestiranno per 4 anni. Lo stadio è inutilizzato da tempo ed è stato assegnato dalla commissione: Alberto Arvasi (Segretario Comunale e Presidente), il Commercialista Valentino Ielo e l’Ing. Giancarlo Giorgini (libero professionista).

Due erano le società in lizza. La prima, quella più scontata dopo gli annunci pubblici delle scorse settimane, era del gruppo Argentina Arma. L'impianto è formato da due campi da calcio, quello principale e quello più piccolo in sintetico per calcio a 5 o 7. La cordata Taggia-Sanremese ha totalizzato 94 punti mentre l'Argentina 68,63.

Oggi il campo di presenta in pessime condizioni, visto che lo Sclavi è stato chiuso a ottobre e riaperto soltanto ad ottobre per consentire l'EduCamp Coni, nelle aree autorizzate. Rimangono quindi escluse le principali tribune e gli altri manufatti, considerati non agibili o da abbattere e di cui si occuperà il Comune in una seconda fase. Sarà invece a carico del futuro gestore la messa a norma degli impianti che gestiscono le forniture di luce, acqua e gas asservite agli spogliatoi.

Lo Sclavi sarà in concessione fino al 31 dicembre 2027.