Tiro con l'arco: l'Archery Club Ventimiglia alla gara giovanile e al 'Trofeo Il Gufo'

Carlo Martin, Massimo Casanova Fuga e Giulia Aloi fanno grande l'Archery Club Ventimiglia. Nel weekend 2 e 3 dicembre gli Arcieri Imperiesi San Camillo hanno organizzato una gara giovanile e il “Trofeo Il Gufo”. Questi i risultati:

Arco Olimpico Allieve Femminile:

3° Vittoria Bellan

Arco Olimpico Ragazze Femminile:

3° Margherita Maccario

Arco Olimpico Ragazzi Maschile:

4° Jamal Conidi

Arco Olimpico Giovanissime Femminile:

2° Ludovica Maccario

Arco Olimpico Giovanissimi Maschile:

1° Carlo Martin

4° Domenico Campagna

un grosso applauso, con determinazione, ha continuato la gara fino alla fine nonostante un serio problema di materiale “BRAVO”.

Gli arcieri erano accompagnati dall'istruttrice Laura Lorenzi.

Arco Compound Allieve Femminile:

1° Giulia Aloi

Arco Compound Master Maschile:

1° Massimo Casanova Fuga

3° Mario Campagnolo

Ci sono discipline che intendono l'attività agonistica come ricerca della vittoria e oltre, come il tiro con l'arco, dove alla lotta per il risultato si unisce ancora la volontà di fare le cose con stile ed eleganza. Prossima gara domenica 10 dicembre ad Antibes (Francia).