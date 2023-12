Taggia: il gruppo di volontari di 'Levà C'è' al lavoro per un innovativo addobbo natalizio

Ormai è una tradizione infatti anche quest'anno in occasione del Natale il gruppo di volontari di 'Levà C'è' ha pensato di realizzare per i suoi amici commercianti un addobbo natalizio.

"Qualche anno fa Levà era stata invasa, nel vero senso della parola, da pupazzi di neve realizzati con bicchieri di plastica, l'anno dopo da alberi di natale realizzati con materiale riciclato. Vi chiederete, quest'anno Levà da cosa sarà invasa? Seguiteci sulle nostre pagine social di Facebook e Instagram e lo scoprirete. Sabato 9 dicembre vi aspettiamo per la via San Francesco dalle ore 10 alle 13. Caramelle per tutti!".