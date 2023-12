Tiro con l'arco: bel fine settimana di gare per gli arcieri gialloblù di San Bartolomeo

In questo fine settimana gli arcieri San Bartolomeo sono stati impegnati a Imperia, presso la struttura degli arcieri Imperiesi in regione Baitè, in due gare di tiro con l’arco indoor 18 metri dirette dal giudice di gara Beppe Capalbo, entrambe valevoli per la qualificazione ai campionati italiani 2024. Sabato gara giovanile e domenica gara riservata a senior, master e junior.

Gli arcieri gialloblù vi hanno partecipato con numerosi atleti.

Veniamo ai risultati.

Nella divisione olimpica junior maschile 2 posto per Andrea D’Amico, tra le junior femminili 2 posto per Valeria Prette, che raggiunge per la prima volta i 500 punti.

Tra i ragazzi 3 posto per Alessio Cioria, nei giovanissimi 5 posto per Francesco Falchi.

Passiamo alla divisione compound master maschile col 2 posto di Vittorio Pasqualotto.

Per la divisione arco nudo ragazzi femminile 1 posto per Giulia DeMarchi.

Tra le senior femminili 3 posto per Lucia Lenzi.

Nei master maschili 1 posto per Cesare Prette,3 per Maurizio Gabrielli, 9 per Salvatore D’Amico, 10 per Davide Piana.

La squadra master si classifica al secondo posto.

I prossimi impegni dei gialloblù saranno le due gare di gennaio organizzate nella palestra comunale di San Bartolomeo: 5 gennaio gara giovanile Aspettando la Befana e 6 gennaio Trofeo Epifania.