La Tribe Jiu Jitsu Imperia conquista sei medaglie al Milano Challenge, storico torneo dedicato alla specialità

La Tribe Jiu Jitsu Imperia ha conquistato un totale di sei medaglie al Milano Challenge, il più tradizionale e storico torneo dedicato al brazilian jiu jitsu d'Italia.



La manifestazione, che si è svolta al PalaBadminton di Milano lo scorso fine settimana, ha registrato un record di iscritti con circa 1200 atleti provenienti da tutta Italia, Francia e Svizzera. A salire sul gradino più alto del podio Fabrizio Cavalera nella categoria cinture blu Master 3 senza limiti di peso. Enrico Perretta invece, all'esordio nelle cinture marroni Master 4 mediomassimi, conquista un meritatissimo argento e il bronzo nella open class. Nicole Caviglia nella categoria cinture bianche Adulti leggeri vince la medaglia d'argento al termine di una lotta durissima. Medaglie di bronzo sono andate invece a Mirco Quaranta nella categoria cinture viola Adulti leggeri e ad Aura Marzo nella categoria cinture bianche Adulti piuma leggeri. Riccardo Marcinnò nelle cinture bianche Master 1 massimi esce ai punti contro il vincitore di categoria al termine di una estenuante e tecnica lotta.



"Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dai nostri atleti - ha dichiarato l'istruttore William Aschero -. Hanno dimostrato di essere in ottima forma e di poter competere con i migliori atleti d'Italia. Questo è un risultato importante per la nostra scuola e per il jiu jitsu imperiese e che ci dà fiducia in vista del Roma Challenge di metà dicembre e del prestigioso Europeo che si terrà a Parigi a gennaio". La Tribe Jiu Jitsu Imperia è una scuola di jiu jitsu brasiliano fondata nel 2013 facente parte del network di Tribe Jiu Jitsu Italia guidato dal Maestro Federico Tisi.