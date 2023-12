Calcio. Sanremese, momento delicato: squadra in zona playout. L'analisi del momento di mister Gori, Gagliardi e Bregliano (Video)

È il momento più delicato della Sanremese dal suo ritorno in Serie D nel 2016. Che per la verità non è cominciato con la sconfitta contro il Ligorna, ma che ormai da due mesi attanaglia il campionato dei biancazzurri: l'ultimo successo, contro la Lavagnese tra le mura amiche del "Comunale", è datato 4 Ottobre.

Fare quadrato, compattarsi il più possibile e calarsi in una mentalità nuova per molti dei ragazzi della rosa, che è quella della lotta per la salvezza. Dai giovani fino a uno esperto come capitan Bregliano, che insieme a Gagliardi e a mister Gori hanno analizzato il ko contro i genovesi e il momento che si sta vivendo nell'ambiente matuziano, che da qui a Natale per chiudere il girone d'andata avrà tre scontri diretti importanti (Chieri in casa, Pinerolo in trasferta e di nuovo in casa col Pont Donnaz) per guardare al 2024 con un po' più di serenità.