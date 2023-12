Calcio. Serie D, una Sanremese generosa regala il successo al Ligorna: decide un rigore di Gomes

SANREMESE-LIGORNA 0-1 (88' rig. Gomes)

Finisce dopo 4 minuti di Recupero. Una Sanremese generosa sul piano dell'atteggiamento si deve arrendere a un Ligorna più pericoloso nelle occasioni e bravo a sfruttare il regalo nel finale di partita

89' nella Sanremese dentro Rocco per Legal

88' rigore Ligorna: mano di Maglione in area. Dal dischetto Gomes spiazza Bohli per il vantaggio dei genovesi

86' Di Masi e Rimondo rilevano Squazzoni e Tassotti

84' corner Sanremese, esce per respingere Corci, e Cesari prova il tocco di giustezza che però termina alto

80' Lunardon si gioca la carta Gomes: dentro al posto di Miracoli

76' ammonito Ibe per fallo su Corci. Nel Ligorna Cattaneo prende il posto di Daniello

72' giallo per simulazione a Camerino

64' cross di Maglione per la testa di Ibe, debole e centrale, facile per Corci

62' Miracoli di sinistro si divora il vantaggio. È il momento di provare ad accendere la luce per la Sanremese: Gagliardi e Camerino per Conti e Santanocito

58' conclusione fuori misura di Daniello. Partita un po' addormentata in questo momento

49' piu nervosismo in questo avvio di ripresa: tre minuti per battere un corner per la Sanremese con tanti parapiglia in area

Inizia la ripresa

47' finisce un primo tempo dove il Ligorna si è reso più pericoloso di una Sanremese tutto cuore che però fa ancora tanta fatica a concretizzare le giocate

41' da lontanissimo Ibe tenta un tiro Improbabile

34' altra punizione ospite e Bohli ci mette una pezza importante. Contropiede matuziano e il tiro di Conti viene murato in corner

30' primo cambio nel Ligorna: Tancredi rileva Lurani che prende una botta in uno scontro di gioco e non riesce a continuare

27' applausi del pubblico per Bohli che fa una gran parata su un tiro sbucato all'ultimo dal limite dell'area

18' sinistro velenoso di Squarzoni, deviazione di un matuziano in corner

17' tentativo al volo da fuori area di Tussellino che scende di poco oltre la traversa

12' schema su punizione della Sanremese che però non sortisce nessun effetto

5' tiro cross di Daniello, Bohli la mette in corner

1' inizia la partita

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Legal, Bechini, Maglione, Ibe, Cesari, Larotonda, Santanocito, Pietrelli, Conti. A disp. Ferro, Pellicanò, Gagliardi, Rocco, Di Fino, Tordini, Mauro, Scariano, Camerino. All. Gori.

LIGORNA: Corci, Lurani, Squarzoni, Scannapieco, Bacigalupo, Miracoli, Tussellino, Dellepiane, Daniello, Tassotti, Manuzzi. A disp. Di Vita, Spina, Botta, Di Masi, Garbarino, Cattaneo, Rimondo, Tancredi, Gomes. All. Lunardon.