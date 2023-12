Sanremo Marathon: domani grande giornata di atletica sulla pista ciclopedonale, i risultati della 5 km

Ha preso il via il weekend della Sanremo Marathon. La prima giornata è stata caratterizzata dalla gara di 5 Km e da un convegno su alimentazione e sport. Domani sono in programma quattro competizioni: maratona e mezza maratona (entrambe Fidal), 10 Km (non competitiva) e la Family Run.

La gara di 5 Km, disputata interamente sul tratto della pista ciclopedonale di Ospedaletti, è stata vinta da un atleta francese in campo maschile e da una giovane promessa locale in quello femminile.

Classifica maschile:

1) Gian Luc Largiller in 18’02”

2) Alessandro Castagnino in 19’22”

3) Roberto Vivaldi in 24’16”

Classifica femminile:

1) Alessia Laura in 19’22”

2) Roberta Ascolese in 27’01”

3) Pascale Baquedano in 28’06”

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti, l’assessore Giacomo De Vai ed il delegato del Coni di Imperia Alessandro Zunino.

Nel pomeriggio si è svolto il convegno, tenuto dal dietista Stefano Beschi che ha trattato il tema: "Alimentazione ed integrazione per la maratona". A dare il benvenuto al pubblico è stato l’assessore del Comune di Sanremo Massimo Rossano, che domani sarà anche al via in qualità di atleta. Nella seconda parte del convegno sono intervenuti anche i protagonisti, sia atleti sia staff, del Social Reality della Sanremo Marathon che hanno raccontato la propria esperienza.

GLI ORARI DELLE GARE DI DOMANI

Ore 9: Maratona e Mezza Maratona

Ore 9.15: 10K

Ore 9: Family Run

ISCRIZIONI

Oggi, presso il desk allestito al campo di atletica di Sanremo, saranno possibili ancora le iscrizioni a tutte le gare fino alle ore 18. Domani ultime iscrizione, dalle 7 alle 8.30, solo per la 10k e la Family Run.

CHIUSURA PISTA CICLABILE

La pista ciclopedonale sarà chiusa durante la manifestazione podistica dalle ore 8 fino al termine delle gare.

MARATONA GREEN

La Sanremo Marathon attribuisce un'importanza prioritaria alla sostenibilità ambientale, adottando varie iniziative nel corso della manifestazione. Prima di tutto, si impegna nell'utilizzo di materiali riciclabili e compostabili per i gadget destinati agli atleti e allo staff, come le magliette, i trofei, le medaglie e i premi di categoria, che includono piante grasse tipiche di Sanremo.

Un altro pilastro fondamentale dell'evento è coinvolgere attivamente i partecipanti nell'ottica della riduzione dei rifiuti, informandoli sui programmi di riciclaggio disponibili e sensibilizzandoli sull'importanza della tutela ambientale. Durante la Sanremo Marathon, verrà attuato un servizio specifico di raccolta differenziata dei rifiuti. Per mantenere un'impronta ecologica ridotta, l'evento investe in strutture e allestimenti riutilizzabili in più edizioni della manifestazione e anche in altre iniziative simili.

La Sanremo Marathon promuove anche una modalità di trasporto sostenibile, incoraggiando i partecipanti a utilizzare mezzi di trasporto ecologici. Sarà estratto un premio speciale fra coloro che sceglieranno i mezzi pubblici per raggiungere l'evento. Inoltre, si sostiene l'eco-mobilità anche per i turisti partecipanti, premiando coloro che giungeranno a Sanremo in treno con un gadget esclusivo della gara. Durante la gara, verranno impiegate esclusivamente automobili elettriche e biciclette a pedalata assistita per ridurre l'impatto ambientale della competizione.