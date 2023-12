Ginnastica: due giorni di gare intense con 'GymFlowersCup' organizzate dalla 'Riviera dei Fiori'

E’ stata una due giorni di gare intense ed interessanti quella organizzata dalla Ginnastica Riviera dei Fiori presso le palestre del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori nei giorni di sabato 25 e domenica 26 novembre.

L’evento, denominato 'Gymflowers Cup', promosso dal direttore sportivo dell’associazione Alice Frascarelli, è stato quello di creare una serie di gare per testare gli esercizi che verranno proposti nel breve periodo, in occasione delle finali nazionali di Rimini (dal 7 al 10 dicembre), e nelle prime prove dei campionati regionali di trampolino elastico e di ginnastica artistica maschile e femminile della Federazione Ginnastica f’ Italia.

Per il trampolino, molto gradita la presenza della Kelo Trampo di S. Laurant du Var, la società con cui la società ponentina collabora ormai da anni, stabilmente presente nella serie A di Francia in questa spettacolare disciplina olimpica. Anche se il risultato in questa occasione non era l’obiettivo primario, questi i piazzamenti dei nostri atleti nelle varie prove, livelli e categorie.

Nel trampolino allievi maschile oro per Yan Ribatousky (A2), argento per Pietro Serini, 4 Giacomo Cioffi e 5 Samuele Lombardo(A1). Nelle Junior gradino più alto del podio per Matilde Sappia, seguita da Roberta Di Michele e Cecilia Carlo. Nelle senior oro per Alice Dosio. A fine gara i tecnici della Kelo Tramp è stato proposto di inserire Alice e Matilde nella loro squadra femminile che parteciperà al campionato nazionale di Francia.

Per la gara di artistica maschile, livello LA, podio con questo ordine Gabriele Norberti, Emanuele Norberti e Jacopo Romeo, LB con oro pari merito per Pietro Serini e Samuele Lombardo, argento Yan Ribaltousky e bronzo per Giacomo Cioffi.Per la femminile nell’LA, podio nell’ordine Kayla Mullane, Gloria Gandolfo, Rebecca Trifan e Giulia Giammusso, LA classifica con le parallele Giulia Parente, Allegra Ghilardi ed Emma Oggero, nell’avanzato Noemi Giancaterino, Giulia Di Francesco, Mia Bertonasco, Diletta Catroppa e Tabata De Paolis. Nelle Junior Oro per Glesia Pennella,arg. Giulia Germano, bronzo pari merito Serena Romeo e Alessia Galli. Nei livelli LB gradino più alto del podio per Greta Martalò, seguita da Alice Serini, junior avanzato Ilaria Vitulano, Allison Della Valle, Martina Parente e Chiara Masetta. LC Oro Camilla Longo, argento per Alice Bovenzi, nell’ LD Oro Elena Stella , argento Sara Papirio.

Nel’insieme la Gymflowers Cup è stata un’ottima occasione per vedere questo nutrito gruppo di ginnasti agonisti delle tre sezioni olimpiche, seguite dai tecnici Damiano Giunta, Elisa Addiego, Giulia Bellone, Alice Eremita con Nicla Londri nella duplice veste di tecnico e giudice affiancata in questa occasione da Alice Nocerini . Il lavoro svolto in questi primi due mesi di attività è stato notevole, molte ginnaste sono state appena inserite in questi gruppi agonistici e i programmi tecnici della GAF sono stati rinnovati e pubblicati da poco. Le capacità dei tecnici e l’impegno e l’entusiasmo dei nostri ginnasti e le famiglie che ci seguono con fiducia, sono un buon avvio di stagione gratificante per l’intero sodalizio.