Calcio, Argentina/Asd Badalucco 2009: 8 a 4 quando a segnare è un portiere

La migliore preparazione atletica dell’Argentina ha fatto la differenza nell’incontro di oggi, giocato sul campo di Santo Stefano al mare, con la ASD Badalucco 2009 per il campionato provinciale di calcio CSI, settore pulcini.

Al termine dei tre tempi di venti minuti ciascuno, il punteggio è stato impietoso. Argentina 8, Badalucco 4 reti. Sì che nel campionato CSI, l’aspetto prevalente non è quello del punteggio sul campo, bensì quello dello stare bene insieme e del rispetto delle regole, però si pone per il direttivo dell’ASD Badalucco un riesame della situazione per vedere di incrementare le performance dei piccoli atleti in campo.

Il Mister Paolo Garrione, recentemente nominato, comunque non ne fa un dramma. “L’Argentina è un osso duro, ha un vivaio piuttosto nutrito e di antica formazione, ed è quindi indubbio che possa selezionare piccoli calciatori con un alto potenziale tecnico. Noi avevamo defezioni, dell’ultima ora, dovute allo stato di malattia di alcuni dei migliori elementi – dice – però mi ha un po’ deluso la scarsa partecipazione agonistica in campo. Peraltro ci sono stati sprazzi di bel gioco, ad esempio quando ho fatto entrare come attaccante un portiere: Mattia Ozenda. Nel giro di pochi minuti ha fatto due goal”.

Ora l’ASD Badalucco 2009 deve affrontare il Caramagna. E lì si vedrà cosa si riesce a fare sulla motivazione dei calciatori in campo nel giro di una settimana. Sempre sperando che la squadra non si presenti di nuovo a ranghi ridotti.

All’orizzonte c’è però un appuntamento ben più importante, che è di per sé un traguardo. “E’ per noi motivo di orgoglio essere stati invitati al torneo che si svolgerà il 23 dicembre a Ventimiglia – dice Paolo Garrione –. Ci sono ben 16 squadre partecipanti. Lì dovremo cercare di fare del nostro meglio per difendere i colori di Badalucco. Già fin d’ora i convocati sono tutti i miei pulcini: Alice Donzella, Laura Poupè, Leonardo Oliva, Lorenzo Bruzzone, Ettore D'Avenia, Luca Lanfranchi, Davide Lanfranchi, Riccardo Ozenda, Mattia Ozenda, Francesco Polidori. Speriamo che siano tutti in forma e motivati”.