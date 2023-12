Congresso provinciale, Forza Italia sceglie coordinamento unito guidato da Simone Baggioli (Foto e video)

Camporosso ospita il congresso provinciale di Forza Italia. Al centro polifunzionale ‘Giovanni Falcone’ gli ‘azzurri’ si sono riuniti per discutere di diverse argomentazioni e per rinnovare la carica del coordinatore provinciale e dei membri del coordinamento.

Il partito ha riconfermato Simone Baggioli come coordinatore provinciale che sarà alla guida di una squadra unita formata dal vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta che sarà vicecoordinatore provinciale e si occuperà di Politiche Sociali; il consigliere comunale di Ventimiglia Gabriele Amarella che sarà il vicecoordinatore provinciale e si occuperà di Enti Locali; il consigliere comunale di Ventimiglia Franca Bonadonna che si occuperà di Sviluppo Sociale; l'assessore di Ventimiglia Milena Raco che sarà responsabile provinciale di Azzurro Donna e dei Dipartimenti; il consigliere comunale di Ventimiglia e capogruppo di Forza Italia nella città di confine Franco Ventrella che si occuperà di Formazione; il consigliere comunale di Sanremo Andrea Artioli che si occuperà di Affari Legali e Comunicazione; il consigliere comunale di Sanremo Patrizia Badino che si occuperà di Sanità; Secondo Sandiano che si occuperà di Infrastrutture e Trasporti; il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Davide Longordo si occuperà di Organizzazione; il vicecoordinatore regionale FI Filippo Maria Bistolfi si occuperà della Tesoreria e il sindaco di Caravonica Angelo Dulbecco che si occuperà dei Rapporti con i comuni dell'entroterra.

"Tra gli obiettivi da portare avanti vi saranno: l'Aurelia Bis, il raddoppio ferroviario, implementare le infrastrutture, l'ospedale unico, la sanità pubblica, l'immigrazione, legalità, acqua, scuole, università e la terza età" - fa sapere il coordinatore provinciale Simone Baggioli.

Scelti anche i tre delegati provinciali di Imperia nominati per il congresso nazionale, che si svolgerà successivamente a Roma: Davide Longordo, Filippo Maria Bistolfi e Angelo Dulbecco. Si tratta di un passaggio politico importante anche in preparazione delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo nonché delle prossime elezioni comunali di Sanremo, dove Forza Italia si pone l’obiettivo di replicare il successo elettorale conseguito alle scorse elezioni comunali di Ventimiglia.

Nel corso dei lavori vi sono stati anche interventi e relazioni di analisi della situazione politica locale, regionale e nazionale e si sono determinate altresì le linee di indirizzo politico del partito. Per l'occasione sono interventi l'onorevole Roberto Pella, il coordinatore provinciale Forza Italia Seniores Roberto Pecchinino, la vicecoordinatrice Forza Italia Giovani della provincia di Imperia Carola Sciandra, Ugo Fogliano e con un videomessaggio il ministro Antonio Tajani, attuale coordinatore nazionale di Forza Italia, il vicepresidente della camera dei deputati Giorgio Mulè, il senatore di Forza Italia, l'onorevole Roberto Bagnasco, l'eurodeputato di Forza Italia, l'onorevole Massimiliano Salini, l’onorevole e coordinatore nazionale di Forza Italia giovani Stefano Benigni e il segretario regionale Carlo Bagnasco. Presenti anche il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il presidente del consiglio comunale di Ventimiglia Roberto Nazzari, il consigliere comunale di Ventimiglia Roberto Parodi, il coordinatore cittadino di FdI a Ventimiglia Ino Isnardi, il sindaco di Camporosso Davide Gibelli, il consigliere comunale di Camporosso Maurizio Morabito e il consigliere regionale Enrico Ioculano, che hanno portato un breve saluto.