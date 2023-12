Taggia 'strappa' la sede del CeSVin a Franciacorta e Canelli: a Santa Teresa le eccellenze locali (Foto e Video)

E’ stato inaugurato questa mattina, all’ex convento di Santa Teresa di Taggia in via De Fornari 6, il Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino (CeSVin), promosso dall’Associazione Produttori Moscatello di Taggia e dal Comune di Taggia, proprietario della sede.

All’inaugurazione erano presenti: il vice Presidente della Regione, Alessandro Piana, il sindaco di Taggia Mario Conio, il consigliere comunale e regionale Chiara Cerri e il presidente dell’associazione dei produttori del Moscatello Eros Mammoliti.

Dopo il taglio del nastro sono state presentate le attività del centro studi e della biblioteca specializzata (in fase di costituzione e che ha già al suo attivo più di un migliaio di volumi) nonché il suo organigramma ed il comitato scientifico presieduto dal professor Alessandro Carassale, del quale fanno parte eminenti professori e ricercatori in storia, geografia, enologia e ampelografia (disciplina che studia i vitigni) afferenti a università italiane e straniere.

E’ stato anche annunciato il primo convegno scientifico internazionale sul tema ‘I territori del vino’, da tenersi a metà maggio 2024 nella sede del Centro studi di Taggia. E’ stata poi la volta di una rotonda aperta alle istituzioni, realtà locali, associazioni e mondo produttivo.