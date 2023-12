Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 2 e domenica 3 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 2 DICEMBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info

15.30. Inaugurazione Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)



16.00. Inaugurazione mostra retrospettiva dedicata al pittore incisore Raffaele Benito Lizza ‘Paesaggi del Ponente’. La Fenice libri antichi e moderni, Piazza V. Muccioli 5, ingresso libero, fino a 20 febbraio



16.30. Presentazione libro ‘Italo Calvino e Sanremo, alla ricerca di una città scomparsa’ (edizioni Il Canneto) della giornalista e scrittrice sanremese Laura Guglielmi. Museo civico di Palazzo Nota, ingresso libero



18.00. Concerto della Barben Band + DJ set di Dj Killer. Impekabile Bar & gril, pista ciclabile al km 13, Bussana

18.00. ‘Fiati Protagonisti’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Alfonso Todisco. In programma musiche di Antonín Dvořák e Richard Strauss. Teatro del cinema Centrale (più info)

21.00. Concerto di Madame. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



9.30. In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità evento finale del progetto ‘Cittadini Cre-Attivi, cofinanziato dall'Unione Europea - programma operativo del Fondo Sociale Europeo Liguria 2014-2020, Asse 2 - Inclusione e lotta alla povertà’. Capofila Anffas Onlus Imperia. Biblioteca Civica in Piazza E. De Amicis 7 (locandina con il programma)

10.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



11.00. In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità Flash Mob a cura dei ragazzi del Centro ISAH con canzoni cantate dal vivo e un breve show coking con la collaborazione della Global Art Studio OdV. Piazza San Giovanni a Oneglia



15.00. Inaugurazione della mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ alla presenza del Direttore dell'Archivio di Stato di Imperia Luigi Devoti, del Sindaco Claudio Scajola e del curatore scientifico Stefano Giuseppe Pirero. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



16.00-19.00. Inaugurazione Mostra ‘Scout Foto & Mani Abili: 1915/2023 oltre Cento Anni di scoutismo ad Imperia’ con Foto storiche che documentano il percorso ultracentenario degli Scout ad Imperia. Teatrino di Cristo Re

17.00. Per la rassegna ‘Autunno in Teatro’, ‘Marcovaldo, ovvero le stagioni in città’: spettacolo che porta in scena il celebre personaggio di Italo Calvino omaggiando lo scrittore nell’anno del suo centenario (10 euro). Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 329 7433720



17.30. Nell’ambito della XXI edizione della Rassegna di Musica Sacra, Concerto per arpa e organo ‘In Chordis et Organo’ con Davide Burani, arpa Stefano Pellini, organo. Musiche di: Bach, Haendel, Gluck, Vivaldi, Massenet, Donizetti. Chiesa della SS. Annunziata di piazza Ulisse Calvi, ingresso libero



21.15. ‘Larcansiè’: monologo teatrale di e con Renato Donati. Teatro dell’Attrito, via Bartolomeo Bossi, 43, info e prenotazioni 329 4955513



VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

9.00-18.00. ‘Narrazioni, passi e tarocchi con Calvino’: mostra dedicata allo scrittore Italo Calvino per permettere ai più piccoli di entrare attraverso la narrazione con immagini e racconti nel magico mondo calviniano. A cura di Sara Tonegutti. Piazzetta Erio Tripodi, tutti i giorni fino al 10 dicembre



17.00. Inaugurazione mostra fotografica sulla ‘Tailandia. La terra del sorriso’ di Gerardo Salerno. Sala Polivalente, fino al 17 dicembre



BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

OSPEDALETTI

15.00-18.00. Esposizione collettiva dal titolo ‘Violenza sulle donne: 20 opere per dire NO’ con le opere di Paola Arrigoni, Antonella Cotta, Marisa Fogliarini, Barbara Harvey, Daniela Mencarelli Hofmann, Ona Sadkowsky, Rahel Sadkowsky, Edy Santamaria, Stefania Spanò (Anarkikka) e Stefania Zorzi. Sala Eventi La Piccola (ex scalo merci) in via Cavalieri di Malta (tutti i giorni fino al 3 dicembre), ingresso libero



TAGGIA



9.30. Inaugurazione del Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino (CeSVin), promosso dall’Associazione Produttori Moscatello di Taggia e dal Comune di Taggia + inaugurazione della Biblioteca specializzata del Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino. Ex Convento di Santa Teresa, Via De Fornari 6. Segue degustazione dei prodotti del territorio presso l'enoturismo Terre di Moscatello



ENTROTERRA



COSIO D'ARROSCIA

14.00-19.00. ‘Aspettando Natale’: banchi di artigianato e non + Babbo Natale aspetta i suoi piccoli amici per ascoltare i loro desideri e per ricevere le loro letterine. Piazza San Sebastiano, anche domani

DIANO CASTELLO



21.00. Per la rassegna dedicata alle compagnie amatoriali FITA della Provincia di Imperia, spettacolo della ‘Compagnia stabile di Vallecrosia – Teatro della Luna’ dal titolo ‘La stella a otto punte’. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (info)

PIGNA

10.00 & 15.00. Giornata dedicata al grano, alle farine ed alle ricette tradizionali del territorio a cura di Slow Food Riviera dei Fiori Alpi Marittime e Slow Food Val Nervia e Otto luoghi: prove di pasta fresca senza uova con la farina di miscela di Tosella Rossa presso Osteria Martini (Riservato a Ristoratori, Aziende Agricole ed Agriturismi del territorio di Pigna, Buggio e Castel Vittorio) + alle 15.00 incontro aperto alla cittadinanza per l'organizzazione di una giornata dedicata al Gran Pistau tra Natale e Capodanno 2023 presso la sala consigliare del Comune

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CANNES



10.30-20.30. Festival della danza di Cannes 2023: giornate di festa e di incontro, dove saranno raccontati i lavori delle 27 compagnie invitate, ma anche incontri, scambi e riflessioni offerti dai coreografi, danzatori, direttori di compagnia, ricercatori e pedagoghi. Luoghi Vari, fino al 10 dicembre (il programma)

MONACO

10.00-18.00. 53ª edizione della tradizionale Kermesse ecumenica di Monaco: iniziativa di beneficenza dove si potranno fare acquisti in diverse bancarelle che offrono vestiti, libri, giocattoli, scarpe, specialità gastronomiche di Monaco e greche, mercato elettronico ed elettrico, mercato delle pulci spagnolo e inglese, borse, articoli da regalo e oggetti d'antiquariato e non. Chapiteau di Fontvieille, ingresso gratuito

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)



11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

15.00 & 19.30. ‘Madagascar - The Musical’ (due spettacoli): un'avventura musicale basata sull'omonimo film d'animazione della Dreamworks, dedicata a un pubblico di tutte le età. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)

18.30. Concerto di Natale 2023 a cura dell'Orchestra The Moochers con la partecipazione del tenore Gianni Mongiardino e il Coro Voci e Note di Borghetto San Nicolò (Bordighera) diretto dalla soprano Claudia Sasso e con la partecipazione di Maurizio di Maggio di Radio Monte Carlo. Salle Prince Pierre del Grimaldi Forum, ingresso libero e gratuito

20.00. ‘I fidanzati di Shakespeare’: spettacolo teatrale con Valérian Behar-Bonnet, Elisa Benizio, Bérénice Coudy, Antoine Richard. Théâtre des Muses (più info)

20.30. Per ‘Monte-Carlo Jazz Festival 2023’, concerto di Ibrahim Maalouf - Dominique Fils Aimé. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)





DOMENICA 3 DICEMBRE



SANREMO



9.00 & 10.00. ‘Sanremo Marathon 2023 : Maratona, Mezza Maratona, 10 Km e Family Run (cerimonia di premiazione alle ore 12. Partenze dal campo d’atletica a Pian di Poma (il programma a questo link)

10.00.24.00. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)

16.00. Per la Rassegna ‘Sa(n)remo Lettori’, incontro con lo scrittore finalista al Premio Strega Matteo Nucci con presentazione del nuovo libro, ‘Il grido di Pan’. Modera Stefania Sandra, vicepreside e docente di lettere del Liceo Cassini con Francesca Rotta Gentile. Letture a cura degli studenti del Liceo Cassini. Intermezzi musicali a cura dei musicisti del Liceo Cassini. Serra La Fenice di Villa Nobel, ingresso libero. (info e prenotazioni a questo link)



17.00. Morena Fellegara presenta il suo quarto Romanzo ‘Delitti e Tarocchi’ con letture a cura dell’attrice Loredana De Flavis e illustrazione della foto di copertina a cura di Gianni Scevola. Forte di Santa Tecla

17.00. ‘Il molteplice Calvino’: reading dell’attrice Cloris Brosca con una lettura che spazia tra romanzi, racconti, saggi e lettere, includendo anche dati biografici ed episodi significativi della vita di Italo Calvino. Museo civico di Palazzo Nota (sala consiliare), ingresso libero sino ad esaurimento posti

IMPERIA



8.30. Escursione nell’Anello di Cap Ferrat con la guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo alle 8.30 a Imperia ovest oppure alle 8.45 al casello Arma Taggia o alle ore 9.15 all’autoporto di Ventimiglia (più info)



9.30-19.30. Mostra ‘Scout Foto & Mani Abili: 1915/2023 oltre Cento Anni di scoutismo ad Imperia’ con Foto storiche che documentano il percorso ultracentenario degli Scout ad Imperia. Teatrino di Cristo Re (h 9.30/13-15.30/19.30)

10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



17.00. Per ‘Autunno a teatro’, in scena Marcovaldo, ovvero le stagioni in città, spettacolo dedicato al celebre personaggio di Italo Calvino (10 euro). Teatro de Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37, info e prenotazioni: 329 7433720



17.15. ‘Larcansiè’: monologo teatrale di e con Renato Donati. Teatro dell’Attrito, via Bartolomeo Bossi, 43, info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA

9.15. Escursione nell’Anello di Cap Ferrat con la guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo alle 8.30 a Imperia ovest oppure alle 8.45 al casello Arma Taggia o alle ore 9.15 all’autoporto di Ventimiglia (più info)

VALLECROSIA

9.00-18.00. ‘Narrazioni, passi e tarocchi con Calvino’: mostra dedicata allo scrittore Italo Calvino per permettere ai più piccoli di entrare attraverso la narrazione con immagini e racconti nel magico mondo calviniano. A cura di Sara Tonegutti. Piazzetta Erio Tripodi, tutti i giorni fino al 10 dicembre



17.00. Per la rassegna ‘Suoni d’Inverno’, ‘Pennellate vocali’: celebri brani tratti dal repertorio lirico interpretati dai Solisti del Coro Polifonico Città di Ventimiglia diretti dal M° Adriana Costa: Sala Polivalente, solettone sud, ingresso libero



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

OSPEDALETTI

11:00. Partenza Ospedaletti Run 5 K dall’ex Stazione Ferroviaria (più info)

15.00-18.00. Ultimo giorno dell’esposizione collettiva dal titolo ‘Violenza sulle donne: 20 opere per dire NO’ con le opere di Paola Arrigoni, Antonella Cotta, Marisa Fogliarini, Barbara Harvey, Daniela Mencarelli Hofmann, Ona Sadkowsky, Rahel Sadkowsky, Edy Santamaria, Stefania Spanò (Anarkikka) e Stefania Zorzi. Sala Eventi La Piccola (ex scalo merci) in via Cavalieri di Malta, ingresso libero

TAGGIA ARMA



9.30. Festeggiamenti in onore di Santa Barbara a cura dell’Associazione Nazionale Marinai d'Italia: raduno sul Sagrato della chiesa di San Giuseppe e Sant'Antonio + alle 10 Santa Messa con al termine la 'Preghiera del Marinaio + alle ore 11 partenza del corteo preceduto dalla banda musicale 'P. Anlossi’ di Taggia per le vie C. Colombo, Via Boeri, Via San Giuseppe, Via Lungomare, Piazza Tiziano Chierotti



9.30. Transito degli atleti partecipanti alla Maratona di Sanremo: all'andata (direzione Ponente levante) su Via Queirolo, Via Lungomare, Via Sant'Erasmo. Al ritorno (direzione Levante Ponente) su Via Sant'Erasmo, Via lungomare, Via Eroi Armesi per poi riprendere il transito sul tracciato della pista ciclo-pedonale e procedere verso Sanremo

15.15. Per la l’ultimo spettacolo della 1ª rassegna dialettale ‘Angelo Lo Faro’, premiazioni e spettacolo finale a cura degli allievi del 'Teatro dialettale' e cori 'Mille voci, una voce’. Parrocchia di Taggia, ingresso a offerta libera

DIANO MARINA

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà (ogni prima domenica del mese)



16.30 & 18.00. Concerto Natalizio a cura della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ in occasione dell'inizio del periodo natalizio con distribuzione di cioccolata calda. Alle ore 18.00 accensione delle luminarie natalizie con animazione musicale. Piazza Martiri della Libertà

SAN BARTOLOMEO AL MARE



14.30-18.30. Accensione ufficiale delle luminarie cittadine: pomeriggio all’insegna del divertimento con zucchero filato e gonfiabili oltre alla presenza di Babbo Natale, truccabimbi e trampolieri. Piazza Torre Santa Maria



ENTROTERRA

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



COSIO D'ARROSCIA

14.00-19.00. ‘Aspettando Natale’: banchi di artigianato e non + Babbo Natale aspetta i suoi piccoli amici per ascoltare i loro desideri e per ricevere le loro letterine + Truccabimbi. Piazza San Sebastiano

PIEVE DI TECO

18.00. ‘Dolore sotto chiave’ di Eduardo De Filippo. Regia di Vittorio Capotorto & ‘Alcuni mesi dopo’. Testo e Regia di Vittorio Capotorto messo in scena dagli attori della compagnia teatrale Abracadabra. Teatro Salvini

TRIORA

10.30-12.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00, 15.00, 16.00 & 20.30. Festival della danza di Cannes 2023: giornate di festa e di incontro, dove saranno raccontati i lavori delle 27 compagnie invitate, ma anche incontri, scambi e riflessioni offerti dai coreografi, danzatori, direttori di compagnia, ricercatori e pedagoghi. Luoghi Vari, fino al 10 dicembre (il programma)



MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)



15.00. ‘Madagascar - The Musical’: un'avventura musicale basata sull'omonimo film d'animazione della Dreamworks, dedicata a un pubblico di tutte le età. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)

16.30. ‘I fidanzati di Shakespeare’: spettacolo teatrale con Valérian Behar-Bonnet, Elisa Benizio, Bérénice Coudy, Antoine Richard. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Kazuki Yamada con Nelson Goerner al pianoforte. In programma musiche di Ravel. Auditorium Rainier III (più info)





