Pallavolo: trasferta in Val di Lanzo in condizioni di emergenza per il Grafiche Amadeo

È in condizioni di emergenza che il Grafiche Amadeo si appresta ad affrontare la sfida esterna col PVLCerealterra Cirié, valida per la nona giornata del girone di andata del campionato maschile di pallavolo di serie B.

All’appello per la sfida in programma domani alle 18 nella palestra D’Oria di via Prever, in casa sanremese, mancherà un terzo degli elementi che componevano, in origine, la rosa a disposizione del tecnico Cesare Chiozzone.

All’annunciato forfait di Riccardo Romanatti cui un ulteriore esame ortopedico effettuato in settimana, ha confermato la lesione dei legamenti del ginocchio destro (per lui stagione finita), si è aggiunto quello di Luca Spinelli che per problemi di lavoro non potrà far parte del gruppo.

Ad aggravare la situazione è arrivata, nelle scorse ore, per motivi famigliari, la rinuncia alla trasferta in Val di Lanzo di entrambi i palleggiatori: Riccardo Reggio e Stefano Sbarra.

Da qui, considerato anche l’infortunio occorso ad uno dei giovani della cantera giallonera che avrebbe potuto esordire nel ruolo di alzatore, l’esigenza di una convocazione straordinaria, quella del 42enne Massimiliano Faraldi cui spetterà il compito di tornare a rivestire i panni di regista.

Chiozzone dovrà obbligatoriamente rivedere ancora una volta l’assetto tattico del gruppo.

Con tutta probabilità Gioele Gazzera verrà impiegato nel ruolo di opposto, mentre come centrale si va verso la riconferma del giovanissimo Matteo Brun che ha fornito positive indicazioni in occasione del suo impiego, la scorsa settimana, della gara interna col Mercatò Alba. Probabile il debutto in serie B anche di un altro giovanissimo: Gabriele Ghiretti, forte del suo metro e 95 di altezza.

«I giovani sono una risorsa. Avrebbero diritto di essere impiegati in maniera oculata. Spiace dover fare ricorso a loro in questo modo, gettandoli nella mischia quasi allo sbaraglio –commenta il presidente Giuseppe Privitera– la situazione però lo richiede. L’auspicio è che questi ragazzi, reduci in buona parte da campionati giovanili, sappiano giocare al meglio le proprie carte e dimostrare, come è spesso accaduto, di meritare le scelte fatte da società e allenatore».

Il Cerealterra Cirié, reduce dalla netta affermazione esterna di sabato scorso a Santo Stefano Magra con lo Zephir Mulattieri, è attualmente secondo in classifica e sta affrontando questa sua nuova esperienza in serie B con un roster ed uno staff di assoluto livello. La compagine di Val di Lanzo ha l’ambizione di puntare alla promozione in A3 e diventare un riferimento assoluto del proprio territorio. A guidare la compagine piemontese è Enrico Salvi, ormai parte integrante del gruppo, sulla panchina ciriacese per il quinto anno consecutivo. La squadra fa leva in modo particolare sui suoi tre schiacciatori: Flavio Amouah, Matteo Marello e Michele Bergoli.

Le altre partite della 9a giornata: Mercatò Alba – Parrella TO; Sant’Anna Tomcar TO – Zephir Mulattieri SP; Yaka Malnate – Mozzate; Trading Log SP – Ilario Ormezzano BI; Rossella ETS Caronno – Saronno. Riposa: Alto Canavese.

Classifica: Yaka Malnate 20, PVLCerealterra Cirié 19, Rossella ETS Caronno* 17, Mercatò Alba* 16, Sant’Anna TomCar TO* e Alto Canavese 15, Parrella TO* e Saronno* 11, Zephir Mulattieri SP e Trading Log SP* 5, Mozzate* e Ilario Ormezzano BI* 4, Grafiche Amadeo 2. *= Una partita in meno.