Calcio. Stagione di rinnovamento in casa Ospedaletti: il bilancio della società

Ho L’A.S.D. Ospedaletti Calcio, dopo circa cinque mesi di attività, traccia un primo bilancio della stagione sportiva 2023/2024 che ha visto l’uscita dal direttivo del vice presidente Giorgio Bordero il quale, però, oltre a garantire il suo supporto come main sponsor, è stato incaricato presidente del progetto “Orange for Children” all’interno del quale vengono attivate diverse iniziative per intensificare la relazione con il tessuto sociale supportando realtà e progetto in linea con la mission della società.

Il direttivo ha visto un nuovo assetto. Viene garantita la continuità dal presidente Luca Barbagallo e dal nuovo vice presidente Paolo Ciarlo, con funzione anche di team manager e responsabile dei rapporti con le società professionistiche, e dall’introduzione della figura del direttore generale, incarico affidato a Erica Ghersi che si occuperà degli aspetti organizzativi.

Si aggiunge alle novità anche il direttore sportivo, incarico assegnato a Simone Piccolo a cui è stata affidata la gestione della prima squadra e della Juniores in stretta sinergia con mister Fabio Luccisano.

“La nostra mission è sempre stata quella della valorizzazione dei giovani che, oltre a crescere nel nostro settore giovanile, potessero ambire a esordire in prima squadra e anche spiccare il volo verso società professionistiche - dichiarano dalla società orange - quest’anno, grazie alla collaborazione tra mister e responsabili tecnici, molti ragazzi delle annate 2006 e 2007 hanno avuto la possibilità di esordire tra i ‘grandi’ regalando soddisfazione a tutti coloro che hanno fatto parte del percorso di crescita. Questo è possibile grazie alla professionalità e alla collaborazione di tutti i mister che, sotto la guida dei due responsabili tecnici Marco Anzalone per il settore agonistico e Ivan Miatto per il non agonistico, quotidianamente seguono il percorso dei loro ragazzi e cercano di offrire loro nuove opportunità ed esperienze e grazie alla preziosissima collaborazione dei dirigenti di ogni annata”.

Lo staff degli allenatori del settore giovanile è composto da: Salvatore Consiglio, allenatore 2013/2014; Ivan Miatto, allenatore 2012; Marco Anzalone, allenatore 2011 e 2007; Ferdinando Eulogio, allenatore 2010; Leandro Di Franco, allenatore 2008; Alessandro Palladino, allenatore dei portieri.

La Scuola Calcio, come per la passata stagione, è diretta dal dirigente responsabile Enrico Vella, nome noto per il suo passato nel calcio professionistico, in collaborazione con il responsabile tecnico del settore non agonistico Ivan Miatto e, da quest’anno, con la collaborazione di Martina Filippi, laureata in scienze motorie e insegnante di educazione fisica che si occupa dello sviluppo coordinativo e motorio delle fasce non agonistiche al fine di migliorarne le qualità e, soprattutto, crescere nel migliore dei modi come bambini e come ragazzi.

“Con orgoglio e soddisfazione possiamo annunciare che, grazie all’impegno e alla dedizione di tutti coloro che fanno parte della famiglia orange, abbiamo aumentato del 30% le iscrizioni nelle leve dei più piccoli - proseguono dal direttivo della società - mantenendo l’ossatura del settore giovanile che è rimasta invariata, dimostrando che si è intrapreso il percorso giusto, che ci sta regalando le prime soddisfazioni”.

“Ringraziamo il Comune di Ospedaletti, nello specifico il sindaco Daniele Cimiotti e l’assessore allo Sport Giacomo De Vai, per il costante supporto e la disponibilità che dimostrano verso la nostra società e che vede tra gli ultimi interventi il rinnovamento dell’intero impianto di illuminazione del campo - concludo dalla società orange - grazie alla ditta Il Plodio Sport di Cuneo, nello specifico Alex Corna, per tutta la fornitura del materiale tecnico dalla prima squadra ai più piccoli, grazie alla TecnoLab per seguirci nel difficile mondo della comunicazione, sia sui social che sui quotidiani sportivi di riferimento. Un ringraziamento sentito a tutto lo staff, dal direttivo, alla segreteria, passando per allenatori, preparatori, dirigenti, collaboratori della logistica e dei materiali e ai gestori del bar, che fanno un lavoro nascosto ma molto importante, che hanno creduto e che credono nel progetto della società. Infine il ringraziamento più grande va alle famiglie e ai ragazzi che con costanza e passione vengono ad allenarsi e, scegliendo di far parte della ‘famiglia orange’ ci confermano di aver intrapreso il percorso giusto e ci trasmettono la motivazione per migliorare sempre di più la nostra offerta. C’è più gusto a essere orange”.

L’organigramma 2023/2024

Presidente: Luca Barbagallo

Vice presidente: Paolo Ciarlo

Direttore generale: Erica Ghersi

Direttore sportivo: Simone Piccolo

Team manager: Paolo Ciarlo

Segretaria amministrativa: Maria De Bella

Allenatore prima squadra: Fabio Luccisano

Allenatore Juniores: Fabio Luccisano

Preparatore dei portieri: Alessandro Palladino

Preparatori atletici: Paolo trucco, Emanuel Pratelli, Martina Filippi

Massaggiatore: Ivan Bassi

Responsabile tecnico settore giovanile agonistico: Marco Anzalone

Allenatore Allievi regionali Under17: Marco Anzalone

Allenatore Allievi Under16: Leandro Di Franco

Allenatore Giovanissimi regionali Under14: Ferdinando Eulogio

Responsabile tecnico settore giovanile non agonistico: Ivan Miatto

Allenatore Esordienti 2011: Marco Anzalone

Allenatore Pulcini 2012: Ivan Miatto

Allenatore Pulcini 2013/2014: Salvatore Consiglio

Dirigente responsabile Scuola Calcio: Enrico Vella

Responsabili struttura, logistica e materiali: Francesco Martino, Enrico Vella