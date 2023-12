Arti Marziali: ottimi risultati per gli atleti del 'Budo Sanremo' al trofeo disputato ad Arenzano (Foto)

Ottima prova per i judoka del Budo Sanremo al ‘Budo Trophy’, gara riservata alle classi giovanili, organizzata dal Budo Semmon Gakko presso il palazzetto dello sport di Arenzano.

Reduci dagli ultimi allenamenti regionali di Randori Day e Judo School i giovani atleti Allenati dai tecnici Nicola Gianforte e Pino Polichi hanno ben figurato anche in quella che è stata a tutti gli effetti la prima competizione giovanile della stagione. Ottima l'organizzazione che ha permesso a tutti di confrontarsi in un allenamento congiunto ed anche in una competizione di combattimento.

Di seguito i risultati degli atleti in gara:

Emily Di Michele 1° classificata

Ludovica Pesce 1° classificata

Lorenzo Gianforte 2° classificato

Elia Guiderdone 2° classificato

Tommaso Manes 2° classificato

Serena Varga 2° classificata

Alice Giordano Siccardi 3° classificata

Stefano Giordano Siccardi 3° classificato

Leonardo Pedrosa 3° classificato

Sabrina Varga 3° classificata

Soddisfatti i tecnici accompagnatori Nicola Gianforte e Nicholas Di Michele: “La competizione è stata ben organizzata ed è stato un momento importante di crescita per i nostri ragazzi, siamo contenti sia dei risultati che dell'entusiasmo dimostrato da tutti i partecipanti a questo evento che ha visto competere un nutrito gruppo di judoka provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia”.