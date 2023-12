Ospedale unico a Taggia, per Giuseppe Federico "Questione di opportunità, serve convenzione per il futuro del territorio"

Questione di opportunità

Per l'esponente di minoranza, oggi più che mai, l'amministrazione comunale deve saper cogliere un'opportunità che guardi oltre l'opera e pensi al futuro delle nuove generazioni. Per Giuseppe Federico, il Comune deve siglare una convenzione per ottenere fondi. Denaro nelle casse comunali che permetterebbe all'ente, di poter realizzare opere importanti su Taggia, Arma e Levà. Oltre a questo, per il consigliere, l'Ospedale potrebbe essere il punto d'attrazione ideale per portare sul territorio università, enti per la formazione e aziende, creando quindi un indotto importante.