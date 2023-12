Sanremo: al via mercoledì prossimo in comune con la teoria il nuovo corso per bagnini di salvataggio

La Società Nazionale di Salvamento organizza il nuovo corso per bagnini di salvataggio, il cui brevetto abilita ambosessi di età compresa tra i 16 e i 55 anni per l'esercizio della professione presso il litorale marittimo e le acque interne.

I corsi inizieranno mercoledì prossimo alla Sala degli Specchi del Comune di Sanremo alle 17. Le lezioni saranno sia teoriche che pratiche, gli iscritti apprenderanno le tecniche di salvataggio, le manovre di traporto e intervento in caso di necessità in incidenti acquatici, la voga con il pattino, il primo soccorso con defibrillatore e l'approccio a un traumatizzato in acqua.

Per informazioni e iscrizioni: 0184/530812 o vincenzobuscaglia@libero.it.