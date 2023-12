Arma di Taggia: orientamento, laboratori di economia e scienze naturali all'istituto Colombo

L'Istituto Colombo di Arma di Taggia, nell'ambito delle attività di orientamento rivolte agli studenti dell'ultimo anno delle scuole medie, organizza dei laboratori, inerenti lo studio dell'economia e delle scienze naturali. L'appuntamento è per il prossimo martedì 5 dicembre, dalle 15 alle 17.

I giovani allievi potranno vivere queste interessanti esperienze pratiche nella sede staccata dell'Istituto situata in via San Francesco presso le ex caserme Revelli (ampio parcheggio in prossimità).

Così la docente referente all'orientamento, prof.ssa Serena Modena: "Si tratta di laboratori pomeridiani, tenuti dai nostri docenti e dai nostri studenti, volti a permettere agli allievi delle classi terminali degli istituti secondari di primo grado di conoscere la nostra offerta formativa. In particolare nella sede di Arma di Taggia dell'Istituto Colombo hanno sede due indirizzi: il Liceo Scientifico Sportivo e l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing."

Tutti sono invitati a partecipare prenotandosi sul sito https://www.iiscolombo.edu.it/.