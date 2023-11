Pallavolo: netta vittoria interna della Mazzucchelli Under 16 nel match interno contro il Maremola (Foto)

Bella vittoria, sabato scorso per la Olearia Riviera di Ponente Mazzucchelli, nella seconda giornata del campionato Under 16 femminile (Girone B) Fipav, nel match interno contro il Maremola.

L'incontro ha visto uscire vincenti le ragazze matuziane, con un netto 3-0, dimostrando come la sconfitta subita nella prima giornata sia già stata archiviata.

Di seguito riportiamo le parole di Giorgio Lanteri, coach della squadra della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli: “Sono contento di come le ragazze abbiano approcciato la gara. Dopo la sconfitta subita nella prima giornata non era cosi scontato reagire in questo modo, dando prova di carattere, disputando un'ottima partita. Il primo set è andato abbastanza bene, le mie atlete sono riuscite ad imporsi senza troppe difficoltà facendo vedere anche buona azioni di gioco sia in fase offensiva che in fase difensiva. Nel secondo set abbiamo faticato ad imporre il nostro gioco e, commettendo troppi errori, abbiamo quasi permesso al Maremola’ di portarsi sul parziale di 1-1 ma grazie soprattutto ad una serie di ottime battute siamo poi riusciti a ribaltare il risultato, portandoci a casa anche il secondo parziale di gioco con il punteggio di 25 a 23. Nell'ultimo set la squadra è andata decisamente molto meglio rispetto che nel secondo e grazie ad un'ottima fase difensiva ma soprattutto ad un'ottima concretezza offensiva, ha terminato l'incontro per 3-0. Ringrazio l'intera formazione che, allenamento dopo allenamento, sta incominciando a carpire tutte quelle nozioni di gioco che stiamo cercando di trasmettere a tutte loro anche e soprattutto, grazie all'attenta guida del Direttore Tecnico coach Fabrizio Cane”.