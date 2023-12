Pallacanestro: tempo di bilanci per l'Olimpia Arma Taggia, prima squadra in vetta al girone

Primi bilanci per i primi due mesi di campionato dell’Olimpia Basket Arma Taggia. Dopo 5 partite giocate (3 vinte e due perse) la prima squadra si ritrova nel gruppone in testa alla classifica della Divisione Regionale 2 (anche se tante delle 7 squadre capolista devono disputare ancora 1 o 2 partite) prima di una provvidenziale pausa che vedrà il ritorno in campo l'11 dicembre.

OLIMPIA: Zunino D. 14, Bellone 2, Guariglia 2, Formica (cap.) 3, Ferraris 16, Bogliolo, Blasetta 9, Paganini 11, Zunino S. 15, Ferrigno 2 - coach: Veneziano.

RED BASKET: Bulgarelli 4, Forte 9, Robbiano, Gallo 4, Ottria 2, Migone 4, Pisani 5, Delfino, Bosic (cap.) 4, Lanza, Gatti 1 - coach: Brignoli

Ancora una bella vittoria al Pala Ruffini contro il Red Basket di Ovada. Le #olivefuriose hanno da subito dimostrato maggior ritmo e velocità nelle azioni offensive, con una bella precisione al tiro nei canestri amici. Tanto spazio ai giovani under e debutto con canestro di Filippo Ferrigno. Attendiamo la prognosi per il piccolo (speriamo) infortunio di Davide Zunino, il cui contributo in punti è assai prezioso.

BLUE BK DIANO: Donati C. 4, Giusta 6, Alotto, Boero, Pirosu 3, Garibbo (cap.) 6, Lilliu, Donati M. 6, Lo Piccolo 38, Olivari 20, Genovese 4, Appendino - coach: Archimede e Braccetto

OLIMPIA: Guariglia, Bellone 2, Prinetti 2, Pappaterra, Formica (cap.) 9, Ferraris 6, Blasetta 15, Vigneri 4, Lambert 21, Dalla Rosa 7, Ferrigno 20 - coach: Veneziano

Sfortunata trasferta quella giocata a Diano Marina contro il Blue Basket. In una partita costellata da innumerevoli falli e canestri "mangiati", le due formazioni si battono alla pari per tutto il tempo regolamentare e per un extra-time. Peccato aver perso solo di un punto e non aver potuto vedere in campo i fratelli Zunino; la squadra però c'è e lo dimostra la distribuzione dei punti nel tabellino. Menzione speciale per Filippo Ferrigno, una furia, che oltre a segnare punti si è distinto per le tante palle recuperate e persino per i tanti rimbalzi presi sotto i due canestri.

Nei campionati giovanili finisce la prima fase per Under 19 e Under 17. I primi conquistano il secondo posto e l'accesso ad un girone ‘Top’ della fase regionale, grazie ai migliori risultati nei due scontri diretti con il BKI di Imperia. Imbattuta la formazione ABC Ponente di Alassio, che l'Olimpia ritroverà subito nella trasferta del 4 dicembre prossimo, per poi giocare con le migliori squadre della parte ovest della Liguria.

Girone Smart, invece, per gli Under 17, che si classificano al quarto posto perdendo tutte le sfide con le squadre vicine; per loro un campionato più abbordabile, che comincerà subito domenica 3 ospitando i genovesi del My Basket.

Più indietro i campionati Under 13 e Under 14. Questi ultimi riportano un record di 1-2 dopo la facile vittoria a Finale e le due sconfitte contro il BKI e l'ABC ma ancora tutto da decidere nelle prossime 5 partite. Gli U13 portano a casa una cocente sconfitta con il BKI e una bella vittoria con la Ranabo di Bordighera, posizionandosi a metà classifica nell'appena nata classifica del girone a 5 di qualificazione.