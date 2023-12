Calcio: grazie al team Moto G.P. di Genova il Pro Seborga fa il suo esordio nel settore femminile

Storico esordio per la Federazione Calcistica di Seborga. Alle molteplici collaborazioni con società ed atlete partner nel settore femminile si unisce infatti da questa stagione anche la prima esperienza diretta grazie al team Moto G.P. di Genova che dopo due anni di partnership con la FCPS ha aggiunto alla propria denominazione originale quella del Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga, club ufficiale del Principato.

Il team genovese era già stato infatti il primo club femminile a rappresentare la Federazione di Seborga a partire dalla stagione 2022 ottenendo il terzo gradino del podio nel campionato regionale di calcio a 7 UISP poi vinto nel 2023 al termine di una straordinaria cavalcata. La nuova denominazione rafforza quindi ancor più il legame col Principato da parte delle ragazze guidate dai coach Davide Granieri e Giuseppe Stranieri che anche in questa stagione hanno iniziato col turbo la loro avventura nel campionato regionale femminile di calcio a 7 UISP ottenendo un pareggio e quattro vittorie nelle prime cinque giornate.

Dopo lo storico debutto interno pareggiato per 2-2 contro il Vallescrivia nel campo di casa di San Michele in via Terpi a Genova, seguito da tre vittorie per 3-1, è arrivata infatti martedì sera a Varazze una larga affermazione per 9-1 in casa del Celle Varazze alla quale hanno preso parte anche gli esponenti della FCPS Giorgio Redigolo e Matteo Bianchini giunti a consegnare al team gialloblu una targa per celebrare le due entusiasmanti stagioni già vissute assieme.

“E’ stata una fantastica sorpresa – ha commentato il DS Bianchini – sapere che le ragazze avevano deciso di inserire direttamente il nome del nostro club nella loro denominazione. Purtroppo la lontananza ci impedisce di seguire con più continuità le gare concentrate soprattutto attorno a Genova ma torneremo sicuramente altre volte durante la stagione come in questa trasferta nel bellissimo centro sportivo dei Piani d’Invrea di Varazze che avevamo già visitato qualche anno fa con l’Airole maschile nel calcio a 5. Ci auguriamo davvero che le ragazze possano arrivare di nuovo alle in fondo al torneo come nella bellissima finale di Oregina della scorsa primavera quando vinsero con pieno merito il titolo UISP in una serata magica che rimarrà sicuramente nella storia della FCPS”.

Un esordio che potrebbe essere preludio a quello della nazionale femminile seborghina: “Ci auguriamo davvero che in futuro possa arrivare anche questo debutto. Siamo stati informati di esperienze precedenti alla nascita della Federazione ma sarebbe davvero bello poter vedere in campo una rappresentativa femminile del Principato con la FCPS. Siamo intanto davvero lieti di questo esordio per cui desideriamo ringraziare tutte le giocatrici del team Moto G.P., i loro tecnici e tutte le ragazze che nei vari settori hanno contribuito e stanno contribuendo a portare in alto i colori di Seborga come Selvaggia Palombini nel footogolf, ex giocatrice proprio del Moto G.P. a cui dobbiamo i primi contatti con il team, le Airole Women nel calcio a 5 a cui auguriamo di poter tornare presto in campo, Ludovica Ciarpaglini nella muay thai, le ragazze della Spes Auser e Alida e Liana del Vivaio Patrone di Sanremo che accompagnano ormai da tre stagioni il nostro club.”

Rosa Moto G.P. Pro Seborga femminile 2023-24: Giada Guainazzo (Capitano), Giorgia Stranieri (Portiere, Vicecapitano), Francesca Canale, Giulia Boschini, Marta Pirino, Elisa Guainazzo, Michelle Gandini, Valentina Napello, Silvia Nietante, Sharon Picone, Giulia Moscamora, Marina Aloi, Francesca Gandolfi, Monica Fasce. Coach: Davide Granieri, Giuseppe Stranieri.