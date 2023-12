Ventimiglia, dalla Regione oltre un milione di euro per via Due Camini

"Un contributo molto atteso dalla città riguarda la zona Magliocca-San Bernardo. Ieri il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in qualità di commissario delegato della Protezione Civile, ha riconosciuto circa più di un milione di euro al comune di Ventimiglia per via Due Camini". Lo annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro durante la seduta odierna del consiglio comunale.

"Era un cantiere atteso da tempo dai residenti" - sottolinea il primo cittadini - "Noi appena insediati ci siamo impegnati su questa pratica, che avevamo, in qualche modo, promesso in campagna elettorale. E' stato un lavoro difficile perché ci siamo ritrovati a dover ovviare a evidenti errori nella scheda di presentazione, dichiarazioni errate o contradditorie. E' reso noto anche nel decreto del presidente Toti".

"Con un'interlocuzione fruttuosa con gli uffici regionali abbiamo sanato questo errore di trasmissione delle precedenti amministrazioni che non consentivano di avviare i lavori in via Due Camini" - fa sapere Di Muro - "Entro la fine dell'anno, che sono i termini previsti, apriremo il cantiere e riapriremo questa strada tanto attesa".