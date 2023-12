Champions League, Benfica-Inter 3-3: nerazzurri ancora in corsa per il primo posto

Poteva finire in una tragedia sportiva, e invece l’Inter è ancora vivissima. Grazie alla rimonta nel secondo tempo, e al risultato in contemporanea sull’altro campo, i nerazzurri non mollano il primo posto del girone a pari merito.

Benfica-Inter 3-3, il racconto del match

Un’Inter composta quasi esclusivamente da seconde linee si presenta allo stadio Da Luz da prima in classifica contro un Benfica ultimo e già quasi certo dell’eliminazione dalle coppe europee per questa stagione. L’inizio però è da paura: i lusitani attaccano da ogni parte e in ogni modo, senza dare possibilità di rifiatare agli ospiti. Uno dopo l’altro infatti arrivano ben 3 gol nel primo tempo e, ironia della sorte, il tabellino riporta la tripletta dell’ex nerazzurro Joao Mario.

Nella ripresa però tutto cambia. Dentro qualche forza fresca e Inter che assume tutto un altro piglio. Spinta dall’orgoglio, la squadra di Inzaghi accorcia le distanze sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Arnautovic, segna il raddoppio con il bel sinistro al volo di Frattesi e completa la rimonta grazie al glaciale rigore di Alexis Sanchez. Tre reti da tre potenziali riserve per l’Inter.

Nel finale c’è anche il clamoroso palo di Barella subentrato, ma la partita finisce con un pirotecnico 3-3 al Da Luz tra Benfica ed Inter.

Inter, la situazione del girone D

L’Inter aveva già dal turno precedente la certezza della qualificazione agli ottavi di finale: questo era l’obiettivo minimo per la squadra di Inzaghi, che l’anno scorso è arrivata addirittura alla finalissima di Istanbul contro il Manchester City.

Nel girone l’Inter conta 11 punti in classifica, ed in virtù del pareggio a reti inviolate fra Real Sociedad e Red Bull Salisburgo è ancora a pari merito in testa con gli spagnoli. Austriaci invece fermi a 4 e quasi qualificati per lo spareggio di Europa League, anche se rimane da giocare l’ultimo match con il Benfica a 1.

Si giocano quindi la vetta del girone Inter e Real Sociedad. La partita decisiva andrà in scena a San Siro la sera di martedì 12 dicembre 2023: chi vince è il primo classificato, l’altro dovrà accontentarsi della seconda posizione. Qualora ci fosse un pareggio però, visto che all’andata è terminata 1-1 e che gli spagnoli hanno una differenza reti generale migliore, sarebbe proprio la Real Sociedad a chiudere il girone in testa, con l’Inter seconda. Per vincere il proprio gruppo dunque, la squadra di Inzaghi deve obbligatoriamente battere la Real Sociedad all’ultima giornata.