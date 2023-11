Tutte le formazioni giovanili del Sanremo Rugby in campo nel weekend tra Imperia e Torino

Lo scorso fine settimana sono scese in campo tutte le categorie giovanili del Sanremo Rugby e tutte hanno aderito simbolicamente alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulla Donna giocando con un bracciale rosso e un fregio dello stesso colore sul volto. Inoltre sono stati organizzati momenti di riflessione e condivisione sulla tematica all’interno degli spogliatoi tra allenatori e giocatori.

Sabato l’Under6 ha giocato in trasferta contro Imperia, sullo stesso campo l’Under8 ha sfidato i padroni di casa e i Reds. Sempre a Imperia è scesa in campo l’Under10 che ha giocato contro la squadra di casa e contro i Reds, così come l’Under12 che ha sfidato Imperia, Reds e Savona. Anche l’Under14 ha giocato nel capoluogo contro Imperia, Reds e Savona, mentre la squadra femminile è stata protagonista del torneo disputato a Volterra, in provincia di Torino.

“I leoncini hanno trascorso una mattinata di giochi in compagnia degli amici dell’Imperia Rugby - commenta Ilaria Latronico, allenatore dell’Under6 - è stato di grande stimolo per loro confrontarsi con piccoli giocatori di altre società, molto bello vederli collaborare nel gioco muovendo i primi passi nel mondo della palla ovale”.

“I ragazzi hanno dimostrato tanto impegno e dedizione, mettendo in mostra quanto provato in allenamento - aggiunge Giacomo Battistotti, tecnico dell’Under10 - sono sempre riusciti a giocare con una elevata intensità sia in attacco, sia in difesa. Abbiamo ancora tanto da lavorare sull’aspetto difensivo individuale, ma siamo sulla strada giusta”.

“Un’ottima prestazione dei ragazzi che hanno portato a casa il bottino pieno - prosegue Diego Capelli, allenatore dell’Under12 - prende sempre più forma la nostra idea di gioco, i ragazzi si impegnano molto e stanno migliorando. Un briciolo in più di attenzione nelle fasi “rotte” della partita ci permetterebbe di sviluppare meglio le azioni offensive. Sono orgoglioso del gruppo”.

“Si sono unite le forze per scendere in campo con un collettivo di 25/30 bambini in vista della fase di consolidamento che partirà a gennaio - dichiara l’allenatore dell’Under14 Agostino Minniti - i ragazzi hanno giocato un tempo contro il Savona subendo contro la loro fisicità e tecnica dobbiamo lavorare sull’aspetto difensivo, in attacco si sono viste buone cose, ci è mancato poco per segnare”.

“Le ragazze hanno risentito della fisicità delle avversarie e, nonostante tutto, hanno mantenuto lucidità psicologica e fisica - conclude l’allenatore della selezione femminile Andrei Huryu - questa settimana ci prepareremo con un’analisi video per andare poi sabato al torneo di Grugliasco”.