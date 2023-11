Spedizione benefica del Reds Rugby Team a Campi Bisenzio

Il Reds Rugby Team attivo nel sociale. Dopo aver dato un aiuto tramite RugBio di Cusago ai bambini del Monzambico, dopo aver contribuito ad aiutare la ricostruzione della club house del Rugby Jesi a seguito dell’allagamento in Emilia Romagna, con lo stesso spirito i rappresentanti della società sono partiti con il pulmino della società carico di beni di prima necessità alla volta di Campi Bisenzio località colpita dalla recente alluvione.

“Tutti i componenti dei Reds dai più piccoli ai più grandi hanno cooperato ed inoltre ha contribuito alla solidarietà anche il comitato di Imperia della UISP di cui i REDS fanno parte e che con l’occasione si ringrazia” dichiarano dalla società.

Alla volta di Campi Bisenzio sono partiti genitori dei piccoli rugbisti e il presidente Giovanni Lisco che sul posto hanno avuto come referente il presidente dei Puma Rugby Bisenzio che non ha nascosto la commozione e ha ringraziato per l’affetto dimostrato.

“Reds Rugby attivo non solo nella parte sportiva, ma anche nel sociale, il sostegno parte fondamentale nel gioco del rugby messo in pratica nella vita reale” concludono.