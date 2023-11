Pallamano femminile: la San Camillo Riviera supera il Sanary 32-25

Vittoria casalinga domenica per ragazze della San Camillo Riviera impegnate nel campionato pre-national francese, tra le mure del Palasancamillo hanno sconfitto 32-25 le transalpine del Sanary.

Dopo un primo tempo molto equilibrato, le imperiesi sono riuscite a chiudere in vantaggio la prima frazione in vantaggio 15-10. Nella ripresa la squadra allenata dal coach Antonella Maglio è riuscita a tenere a debita distanza le avversarie, le quali non hanno mollato sino alla fine nel tentativo di recuperare il risultato dell'incontro che però le ha viste sconfitte. Con questo successo la squadra del capoluogo raggiunge quota 9 lasciando le parti basse della classifica.



“Abbiamo dalla nostra parte la voglia di continuare a migliorarci - dichiara il tecnico - è senz'altro vero che senza la penalità dei quattro punti con cui abbiamo iniziato la stagione, la classifica sarebbe stata un'altra, eravamo coscienti di questo, anzi ci stimola ancor di più per cercare di far bene in ogni gara”.

Nel fine settimana il team del capoluogo osserverà un turno di riposo per scendere in campo, sempre al Palasancamillo, sabato 9 dicembre contro il Vallis Aurea fanalino di coda.

San Camillo Riviera: Giorgia Convalle, Laura Daprelà, Ariana Bocica portieri, Sara Atzori reti 4, Raffaella Broi 1, Sofia Carenzo, Valentina Cigna 3, Sarah Conan 3, Alice Olivieri 1, Chiara Repetto 7, Giulia Repetto 8, Florentia Traverso 5, Samira Wiedemann.

Allenatore: Antonella Maglio

Dirigente: Piero Torielli