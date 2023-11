Grande festa al Tennis Club Sanremo per Matteo Arnaldi: tanti applausi e selfie prima dell'Australia (Foto)

Grande festa, questa sera al Tennis Sanremo di corso Matuzia, per Matteo Arnaldi il campione di Sanremo che, domenica scorsa, ha spianato la strada alla nazionale italiana verso la vittoria di Coppa Davis con il successo sull’australiano Popyrin.

Presenti i genitori e la fidanza di Matteo, in tanti soci del club lo hanno acclamato e ringraziato per le emozioni regalate domenica scorsa. Tanti i giovanissimi che hanno approfittato per farsi firmare una pallina e conservarla gelosamente nella loro cameretta.

Tour de force per Matteo anche oggi per i tantissimi selfie che gli sono stati chiesti. Al termine la classica bicchierata e l’in bocca al lupo per Arnaldi. Stasera un po’ di calma e poi, domattina, si parte verso l’Australia dove Matteo inizierà la preparazione ai tornei che saranno propedeutici al via della stagione con il primo slam.