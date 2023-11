Ambiente a Taggia: pugno duro contro i furbetti della differenziata e collaborazione, la ricetta dell'assessore Longobardi

Collaborazione dei cittadini e pugno duro contro i furbetti della spazzatura. È questa la ricetta su cui punta l'assessore all'ambiente di Taggia, Espedito Longobardi, per migliorare il servizio, al centro di polemiche nei mesi scorsi.

Fresco di delega, l'assessore ha iniziato ad effettuare una serie di sopralluoghi, accompagnato dal personale dell'ufficio comunale, da Amaie Energia e dai Rangers d'Italia. L'ultimo ha interessato l'isola ecologica di via Cornice. Oltre a Longobardi, erano presenti: l'ispettore ambientale del Comune, Maurizio Liberto, il nuovo responsabile di cantiere (l'area di conferimento di Isola Manente ndr) Marino Guidetti e il responsabile dei Rangers, Lorenzo Prette, accompagnato da due guardie.

La prima isola ecologica residenziale di Arma di Taggia

"Tra pochi giorni, per il ponte dell'Immacolata (8 dicembre) faremo partire questa isola ecologica - confermano Longobardi e Guidetti - servirà i palazzi di fronte, circa 85 utenze che ancora oggi non avendo spazi condominiali a disposizione, usufruivano dei vecchi bidoni".

Parola d'ordine collaborazione

"Spingiamo per accelerare su pratiche ancora aperte - aggiungono - in particolare le isole ecologiche non ancora messe in funzione. C'è poi il discorso della manutenzione del verde pubblico (oggi diviso tra Amaie Energia e operai comunali ndr) puntiamo a organizzare interventi insieme in modo che il risultato finale offra una cura uniforme di aiuole e spazi verdi, a vantaggio del decoro cittadino".

Collaborazione che non deve riguardare solo gli enti preposti al servizio ma anche il rapporto con i cittadini. "Senza l'aiuto dei cittadini - conferma l'assessore Longobardi - non si ottengono risultati. Oggi viaggiamo a quota 67% di raccolta differenziata ma già nel nuovo anno puntiamo a percentuali intorno al 70% o maggiori".

Furbetti della differenziata, "Serve il pugno duro"

"Stiamo ragionando - fa eco Guidetti - su come migliorare il servizio per aumentare la frazione dell'umido che ancora in molte occasioni viene spesso gettata nell'indifferenziata. Isopralluoghi con il personale del Comune ed i Rangers permettono spesso di arrivare a identificare i furbetti (poi sanzionati dalla polizia locale ndr), però questi comportamenti vanno corretti".

Le sanzioni sono un aspetto dell'azione correttiva al servizio. "Ci vuole il pugno duro - precisa l'assessore all'ambiente, Longobardi - gli abbandoni quando le isole ecologiche sono piene o a lato strada, sono una criticità all'ordine del giorno. La gente deve capire che se aumenteremo le multe non sarà per fare cassa ma perchè vogliamo una città più pulita e dopo tanti anni di differenziata c'è ancora chi non lo capisce".

Isole ecologiche presente e futuro di Taggia

Il sistema con isole ecologiche, insieme all'ecomobile, è il presente ma anche il futuro della politica della raccolta rifiuti a Taggia. "Ne siamo convinti - commenta Longobardi - e abbiamo visto come la cittadinanza abbia risposto bene anche ad una novità come l'ecomobile (LINK). A stretto giro vogliamo intervenire sul centro abitato tabiese dove è partita da alcuni mesi la sperimentazione. In particolare, troveremo una nuova collocazione per l'isola ecologica in via Milano e poi procederemo al posizionamento delle mini isole ecologiche per over 70, vicino a via San Dalmazzo".

"Oltre a questo, abbiamo ripristinato e organizzato il servizio notturno di lavaggio dei marciapiedi. Questa attività calendarizzata, ci permette di riuscire a coprire l'intero territorio comunale, con il personale che interviene con lance ad alta pressione per rimuovere lo sporco residuale" aggiunge Guidetti.

Estate ad Arma di Taggia: lavori in corso per migliorare il servizio raccolta

Una serie di correttivi che aprono anche ad ulteriori analisi su Arma di Taggia e le annose problematiche estive: "Ci stiamo lavorando. I problemi ci sono - rispondono Longobardi e Guidetti - e stiamo studiando delle soluzioni efficaci in vista della prossima estate, a partire dal servizio di raccolta per le attività commerciali. Vorremmo evitare che questa attività venga svolta al mattino nel pieno della stagione turistica. Ci stiamo organizzando per spostarla nelle ore notturne".

"Un domani - conclude Longobardi - non ci dispiacerebbe riuscire a trovare anche le risorse per poter collocare nuove isole ecologiche. Al di là di questi interventi migliorativi è giusto ribadirlo che i risultati a cui vogliamo arrivare, li potremo raggiungere soltanto insieme, con la collaborazione di tutti i cittadini: residenti, turisti e attività commerciali, oltre ovviamente alle istituzioni preposte".