Il Natale di Taggia: 38 eventi fino a gennaio, in via Queirolo "Una splendida giornata" di Vasco Rossi

38 eventi dal 1° dicembre al 28 gennaio: è il Natale di Taggia. Oggi è stato presentato il calendario manifestazioni per le festività. Presenti l’assessore Barbara Dumarte e i consiglieri comunali Chiara Cerri e Giancarlo Ceresola. Con loro la dirigente Elena Bedino.

Un calendario che fa emergere tanta collaborazione tra l’ente e le associazioni del territorio e del commercio come Confcommercio e Confesercenti, così come la pro Loco e comitati vari. C’è anche di più, perché per Natale, Taggia, grazie ai fondi FUNT (Fondo Unico Nazionale per il Turismo ndr) ha ampliato la propria offerta natalizia sia in termini di manifestazioni che abbellimenti in tutta la città. L'INTERVISTA A BARBARA DUMARTE E CHIARA CERRI

"Una splendida giornata di Vasco Rossi" e una cartolina per Arma di Taggia

“Il nostro progetto è stato reputato idoneo per accedere ai fondi FUNT. Così il 50%, su circa 100mila euro, ci verrà finanziato. - ha spiegato l’assessore al turismo, Barbara Dumarte - Il primo progetto prevede installazione delle luminarie, affidato alla Tati Creation, per coprire tutto il territorio con oggettistica moderna. La novità è stato mettere il testo di una “Splendida giornata” di Vasco Rossi, in via Queirolo. Avremo anche una scritta gigante 2024 in piazza Tiziano Chierotti, con l’obiettivo di offrire una cartolina con sfondo il nostro splendido mare”.

“Regione ci ha aiutato e abbiamo destinato una quota della tassa di soggiorno proprio sulle luminarie. - ha sottolineato Chiara Cerri - Così come richiesto dalle associazioni di categoria. Poi avremo anche le proiezioni sulle chiese di Taggia, Arma e Levà, in quanto le parrocchie ospiteranno numerosi eventi”.

“L’evento clou di questo Natale sarà la decima edizione di Natale a Villa Boselli il 15 e 16 dicembre. - ricorda Barbara Dumarte - Sì partirà con accensione dell’albero, il primo giorno. Per la prima volta l'albero sarà realizzato con una struttura luminosa. Il giorno dopo poi ci sarà l’evento vero e proprio. Nel calendario sono previste anche tante parate, partendo dal 9 dicembre, poi il 17 dicembre e concludendo il 24 dicembre. Il 23 dicembre a Taggia avremo una Festa di Natale coloratissima. Concludiamo con la Befana Vien dal Mare per l’Epifania”

Sport

“Il 3 dicembre avremo la prima delle due manifestazioni sportive in programma, con la maratona di Sanremo che toccherà anche nostro territorio. - ha detto Giancarlo Ceresola - Il 17 dicembre, esposizione di moto e auto, ad Arma di Taggia, ci sarà anche un simulatore di guida per grandi e piccini. Il 7 gennaio, la Befana Vien dal Mare, quest’anno sarà affiancata dalla Nuova Ciclistica Arma, con la Befana in Bicicletta”.

Commercio e cultura “Il 10 dicembre torna la Fiera di Santa Lucia, presenti anche i gonfiabili all’ex mercato di Taggia. Avremo numerosi mercatini, il 9 dicembre e il 6 gennaio in via Queirolo. Il 31 dicembre, in programma anche un recupero straordinario del mercato” - ha affermato Chiara Cerri.

Poi, ricordando i numerosi eventi ha aggiunto: "Il progetto Frequenze aprirà il calendario manifestazioni il 1° dicembre e aprirà la parte degli eventi per la cultura. Non dimentichiamo anche: Taggia in Gospel, il 23 dicembre; l'Orchestra Sinfonica di Sanremo con il concerto di Natale ad Arma, il 22 dicembre. Ci saranno poi le visite guidate. Torna "Di libro in libro", il 29 dicembre, con la presentazione de "Il ragazzo con la carrozzina di perla" di Gianluca Giacchero. Non mancheranno anche la consegna delle Sequelle il 21 dicembre e sempre a Taggia i numerosi presepi dal 17 dicembre al 7 gennaio. E molto altro”.