Ehiweb, la storia di un Internet Service Provider diverso: un’eccellenza tutta italiana

Ehiweb, società italiana con sede a Bologna, si distingue come un Internet Service Provider (ISP) che ha saputo emergere come una autentica boutique delle telecomunicazioni, in un mercato dominato da grandi player.

Nel 2004 viene fondata Ehinet srl e Ehiweb è uno dei suoi brand: da quell’anno Ehiweb è cresciuta con dedizione, competenza e duro lavoro, rappresentando un esempio di successo imprenditoriale tutto italiano.

Il co-fondatore Luigi De Luca, ha condiviso la visione di questa impresa: "Ehiweb è nata dall'idea di fornire un'alternativa veloce e di alta qualità nei servizi Internet per le case e gli uffici in Italia. La nostra storia è la storia di un'azienda italiana, costruita con il contributo di molte persone determinate a fare la differenza”.

Fin dalla sua fondazione, Ehiweb ha guadagnato credibilità e attenzione nel mercato delle telecomunicazioni. La sfida iniziale era sia commerciale che etica: i giovani fondatori di Ehiweb volevano ridefinire la cultura imprenditoriale italiana, spesso considerata statica. Senza finanziamenti esterni o supporto bancario, il lavoro costante ha generato un passaparola positivo, portando Ehiweb a servire oltre 150.000 clienti.

Per distinguersi in un mercato affollato, Ehiweb ha puntato su caratteristiche uniche rispetto ai grandi operatori. Durante la fase di start-up, il team ha analizzato i difetti dei provider italiani e li ha trasformati in punti di forza.

L'approccio distintivo di Ehiweb è caratterizzato da assistenza specializzata fornita da personale altamente qualificato ma anche dalla risoluzione pratica dei problemi con un approccio concreto nell'affrontare le sfide.

Ehiweb ha capito che era fondamentale ridurre la burocrazia semplificando i processi per i clienti, ma che tutto questo non poteva prescindere da un vero e proprio coinvolgimento dei clienti stessi: ascolto e partecipazione attiva sono fondamentali nella gestione e costruzione della fiducia.

Operando in un mercato altamente competitivo e con players di dimensioni oggettivamente molto più grandi, hanno compreso subito come la personalizzazione dei servizi, adattati alle esigenze individuali potesse essere un importante valore aggiunto e un vantaggio competitivo.

In ultimo ma non per importanza, ricerca e Innovazione costante sono un tema che non è mai dato per scontato dall’azienda, insieme alla capacità di proporre servizi sempre nuovi.

Ehiweb oggi ha un ruolo cruciale nel mercato delle telecomunicazioni che si è guadagnata con una storia professionale ormai quasi ventennale: nel 2004, è stata una delle prime aziende a promuovere l'adozione del VoIP in Italia. Nel 2008, ha sviluppato una procedura per migrare linee ADSL, adottata da numerosi provider italiani. Inoltre, ha creato la piattaforma BeSMS per l'invio di messaggi via Internet, una delle più utilizzate in Italia.

Oggi, Ehiweb si distingue anche per l’importante opera di diffusione del digitale.

“Il percorso è in forte ascesa e il management lavora costantemente sulla creazione di partnership strategiche, sulla customizzazione dei servizi che vengono adattati alle esigenze dei clienti, ma anche con forti investimenti nell’Innovazione”, continua De Luca. “Trasparenza e semplicità, relazioni dirette e oneste con clienti e partner restano però la chiave del nostro sviluppo commerciale”, conclude il co-fondatore.

Il successo di Ehiweb è stato reso possibile dall’insieme di molti fattori, ma soprattutto grazie all'esperienza e alla credibilità delle persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto.

Ehiweb rappresenta un esempio di imprenditorialità italiana di successo, costruita dalla prima generazione di imprenditori digitali.

