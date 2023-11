Lions Club Ventimiglia: 60° compleanno, il governatore del distretto Lions 108ia3 incontra i soci

In occasione del sessantesimo compleanno del Lions Club Ventimiglia, il Governatore del Distretto Lions che riunisce i club della Liguria e del Piemonte occidentale, ha incontrato i soci del club intemelio.

Sono stati presentati i programmi e i progetti dell'anno in corso coordinati dalla Presidente Senia Seno, ma, attesa l'importante ricorrenza, sono stati ricordati con soddisfazione ed emozione i sessanta anni di attività di servizio. Molteplici e variegati i service realizzati nelle aree di azione della tutela alla vista, dell'ambiente, dei beni artistici e culturali del territorio. Qualificate ed efficaci le iniziative in aiuto delle persone più bisognose, con donazioni di generi alimentari, buoni spesa, buoni libro e centinaia di screening sanitari gratuiti effettuati in questi anni.

Il Governatore ha riconosciuto l'attivo e concreto impegno dei soci e si è augurato di ricevere sempre il loro significativo appoggio nelle diverse azione proposte a favore della nostra comunità. Dopo aver ricevuto tante attestazioni di stima, i soci hanno dato appuntamento al Governatore al prossimo 14 aprile, giornata dedicata al Lions Day distrettuale, che quest'anno vedrà a Ventimiglia l'incontro di tutti i club del Distretto e dei nuovi soci entrati nell'ultimo anno a far parte della più grande Associazione internazionale di volontari.

L'appuntamento verrà organizzato proprio dal Ventimiglia, per festeggiare concretamente il proprio sessantesimo. Un'occasione per far conoscere a tanti amici la città e soprattutto il suo bellissimo centro storico, con gli importanti monumenti, alcuni, restaurati in questi anni con il contributo progettuale ed economico del club ventimigliese.