Judo, OK Club al Budo Trophy, ritorno a Imperia con ricco medagliere

Consueto appuntamento con l’edizione 2023 del prestigioso Budo Trophy organizzato dalla Budo Semmon Gakko del capoluogo ligure. Come ogni anno è garantita la presenza dell’associazione Imperiese di judo OK Club che partecipa con 43 atleti.

"La competizione ospitata nel Palazzetto dello Sport di Arenzano - commentano dall'OK Club - è iniziata con i piccoli judoka appartenenti alla categoria bambini (nati nel 2016-2018), per loro tanta emozione essendo per la maggior parte di essi la primissima esperienza di gara. Nonostante ciò, il loro comportamento è stato esemplare; disciplinati, attenti, preparati e soprattutto sorridenti in ogni fase della competizione. Subito dopo sono scesi sul tatami i compagni della categoria fanciulli (nati nel 2014-2015). Anche per loro un ineccepibile comportamento li ha distinti e ha reso l’intera gara appassionante e avvincente da seguire. Ultimi a scendere sul tatami sono stati gli atleti appartenenti alla categoria ragazzi (2012-2013) con judoka provenienti da diverse regioni del nord Italia, la competizione ha mostrato spunti di notevole livello tecnico considerate le categorie in gara".

A fine giornata il bottino del sodalizio imperiese è stato ricchissimo, riportiamo qui di seguito i singoli piazzamenti.

MEDAGLIA D’ORO PER: Buetto Greta, Celislami Justin, Celislami Steven, Colangelo Raffaele, Di Maria Andrea, Faggio Nicole, Fossati Maurizio, Giordanengo Edward, Guglieri Matteo, Haddan Meriem, Haddan Sofia, Marcantonio Natan, Marvaldi Stefano, Massa Gioele Giossi, Panelli Emma, Rossetti Tommaso, Tavani Riccardo.

MEDAGLIA D’ARGENTO PER: Bertone Emma, De Rose Luca, Donzellini Mattia, Fanciulli Alexandro, Ghabir Talen, Omar Cristian, Pozzati Giorgio, Spadacini Gabriele, Tazi Medi, Ventura Vittoria.

MEDAGLIA DI BRONZO PER: Cela Gabriel, Civico Lucilla, Daprelà Giulio, Edery Zelana Alana, Fantino Nicolas, Ferrari Filippo, Ghabir Omar, Guglielmi Kaede, Haddan Yasmine, Massa Eleonora, Papalia Leonardo, Platon Viktoria, Potenza Adrea, Tola Hergi, Zagadailov Maxim, Zinghini Lorenzo.