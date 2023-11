Calcio giovanile: l'Under14 e l'Under16 dell'Ospedaletti si qualificano ai regionali con due turni di anticipo

Le formazioni giovanili dell’Ospedaletti hanno chiuso un altro fine settimana all’insegna dei tre punti. Tutte le squadre hanno ottenuto la vittoria in un weekend caratterizzato dal doppio confronto con Baia Alassio e Pontedecimo.

Ampie vittorie per la Juniores di mister Fabio Luccisano e per l’Under16 allenata da Leandro Di Franco, vittoria di misura per l’Under17 di mister Marco Anzalone e, infine, poker degli Under14 allenati da Ferdinando Eulogio. Da segnalare le qualificazioni alla fase regionale con due turni di anticipo per l’Under14 e per l’Under16.

Per quanto riguarda la non agonistica, i 2011 si sono confrontati con la Sanremese, mentre i 2012 hanno giocato contro l’Imperia, la selezione mista ha affrontato il Riva Ligure, i 2013 la Virtus Sanremo.

I risultati

Juniores

Ospedaletti - Baia Alassio Auxilium 9-0

Marcatori: Traditi, Raviola (2), Avandro (2), Mema, Moglan, Consalvo, Angeli

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Mema, 3 Petrullà, 4 Cascone, 5 Di Nicola, 6 Moglan, 7 Traditi, 8 Sartori, 9 Consalvo, 10 Barbagallo, 11 Raviola

A disposizione: 13 Avandro, 14 Angeli, 15 Recine, 16 D’Alessandro, 17 Santarsiero

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Pontedecimo - Ospedaletti 2-4

Marcatori: Lazri (3), Coppola

Ospedaletti: 1 Annis, 2 Rondinone, 3 Zoccali, 4 Burdilla, 5 Pallanca, 6 Pereira, 7 Pafumi, 8 Coppola, 9 Aboulfadl, 10 Lazri, 11 Turrini

A disposizione: 12 Ruscitti, 13 Monterosso, 14 Pesce, 15 Anzalone

Allenatore: Marco Anzalone

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Pontedecimo 12-0

Marcatori: Turrini, Borella, Anzalone (2), Quartiere, Magnani (2), Pesce, Urciuoli, Faurie, Kopliku, Vincuguerra

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Pallanca, 3 Pesce, 4 Kopliku, 5 Faurie, 6 Quartiere, 7 Borella, 8 Turrini, 9 Ben Mzaker, 10 Anzalone, 11 Urciuoli

A disposizione: 12 Calipa, 13 Micaroni, 14 Vinciguerra, 15 Magnani, 16 Valente

Allenatore: Leandro Di Franco

Giovanissimi Regionali Under14

Baia Alassio Auxilium - Ospedaletti 1-4

Marcatori: Lazri, Rinaldi, Alemanno, Rodigari

Ospedaletti: 1 Vasciminno, 2 Scialanca, 3 Cannarozzo, 4 Spaggiari, 5 Guardiani, 6 Rodigari, 7 Rinaldi, 8 Belvisi, 9 Lazri, 10 Alemanno, 11 Traverso

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Ambesi, 14 Torretti, 16 Chirila, 17 Ligato

Allenatore: Ferdinando Eulogio