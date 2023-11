Podio per il rider Romeo Ventura della Polisportiva Salesiani di Vallecrosia

Un ottimo risultato per Ventura, già protagonista all'Urban Downhill di Sanremo, ottenuto nonostante una caduta nella prima run. "Sono due le run previste alla 'NotARace' di Finale Ligure che vede la classifica finale stilata con il minor tempo fra la prima e la seconda. Romeo dopo una caduta conclude la prima prova su 'Ca bianca', questo è il nome del trail dove si è tenuta la cronometrata, con il tempo di 3.36.11 finendo all'8° posto" - fa sapere la Polisportiva Salesiani di Vallecrosia NG team - "Giusto il tempo per riprendersi con la risalita e via per la seconda prova che viene conclusa con il tempo di 3.18.72 che porta così il rider sul podio".