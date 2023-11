Pallavolo, Serie C Campionato femminile: la Vasco Lanfranchi vince sulla Serteco

Nel girone A del campionato di pallavolo femminile di serie C la O.F. Vasco Lanfranchi si impone nettamente per 3-0 (25-16; 25-13; 25-19) sulla Serteco Volley School e resta in quarta posizione in classifica, ultimo posto utile per accedere ai play off alla B2.





"Abbiamo affrontato una formazione molto giovane che, attualmente, è all'ultimo posto in classifica - dice coach Pontacolone - ma sono partite molto pericolose se non affrontate con il giusto atteggiamento, in più venivamo dalla sconfitta di Cogoleto, dove abbiamo avuto il primo vero passaggio a vuoto della stagione. Invece le ragazze sono state brave a tenere sempre alta la tensione ed a non deconcentrarsi pur avendo ampi vantaggi, che è stato un po' il problema che abbiamo avuto sino ad ora".



"Ottima prestazione di Benedetta Giordano e delle giovani Benedetta Coppa e Martina Breviario. Entrata in corsa per il centro Marta Iacuitto, che sta piano piano rimettendosi in pari dopo un inizio tribolato per fastidi fisici ed impegni di lavoro ed ha fornito solidità ed ordine a muro.- aggiungono dalla squadra - Nel prossimo turno, la Vasco Lanfranchi completerà il suo girone di andata andando a far visita alla Virtus Sestri, compagine che segue a tre punti di distanza, ma sempre pericolosa in particolare tra le mura amiche".