Judo, assegnata Stella di Bronzo al Merito Sportivo all'O.K. CLUB di Imperia

Sabato scorso 25 novembre nel palazzetto dello sport di Siziano (PV) si è disputata l’ultima gara di judo kata valevole per i campionati italiani 2023. La scuola judo O.K. CLUB di Imperia era presente con una coppia composta dagli atleti Renato Cumia ed Emanuele Chidda nella categoria dei top player A1 (unica coppia ligure).

"Sorteggiati come quarta coppia arriva il turno degli atleti imperiesi, purtroppo un'incertezza tra i due, come da regolamento, dimezza il punteggio e li relega al sesto posto della classifica che vede nei primi tre posti atleti con esperienze in campionati europei e mondiali. Si torna a casa con un bagaglio d'esperienza nettamente maggiore, a gennaio inizierà il campionato 2024 e, gli atleti dell'O.K. CLUB si impegneranno per migliorare la loro prestazione.

L’attività dedicata ai Katà è in forte sviluppo in regione e il sodalizio imperiese può vantare diverse coppie di buon livello anche tra i più giovani, infatti negli ultimi campionati regionali il due Potenza-Buetto ha vinto l’ambito titolo".